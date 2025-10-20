Esta parte del yogur que muchos desechan está cargada de proteínas: nutricionista española revela el secreto

Suscríbete a nuestros canales

El yogur es un alimento lácteo obtenido a partir de la fermentación de la leche por medio de bacterias beneficiosas. Durante este proceso, la lactosa se convierte en ácido láctico, lo que le da al yogur su textura cremosa y su sabor ligeramente ácido.

Entre sus principales beneficios, destaca su aporte de proteínas de alta calidad, calcio y vitaminas del grupo B, esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Además, el yogur contiene probióticos, microorganismos que favorecen el equilibrio de la flora intestinal, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la digestión.

Foto: lanacion.com.ar

Bondades del yogur

Cuando abres un yogur muchas veces aparece un líquido sobre la superficie que solemos desechar. Ese líquido es parte del suero lácteo natural del yogur. Según la nutricionista Carmen Ferrer, tirarlo es un error, porque ahí se encuentran nutrientes importantes como proteínas de buena calidad, calcio y vitaminas hidrosolubles.

La experta aconseja no separar ese líquido, sino removerlo bien con el yogur y consumirlo junto. Al mezclarlo con el yogur mejora la textura y no se desperdician sus beneficios.

Entre los beneficios que aporta ese suero se destacan:

Ayuda a completar el aporte proteico del yogur, incluyendo aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita.

Contribuye con minerales como el calcio, que es clave para la salud de huesos y dientes.

Contiene vitaminas del grupo B.

Puede favorecer la digestión, la sensación de saciedad o ayudar en dietas saludables si se integra en batidos u otras recetas.

