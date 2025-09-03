Estas populares bebidas también son consideradas cancerígenas: hasta aumentan el riesgo de contraer el VIH

Suscríbete a nuestros canales

El alcohol es una sustancia tóxica que, al entrar en el cuerpo, altera el sistema nervioso central, disminuye la concentración y la coordinación, y puede generar dependencia, por ello, es bien conocido que beber este tipo de bebidas es nocivo para la salud, ya que podría afectar directamente el funcionamiento del organismo.

Su consumo frecuente daña el hígado, órgano encargado de metabolizarlo, provocando enfermedades graves como cirrosis y hepatitis alcohólica. También incrementa el riesgo de cáncer de boca, garganta, estómago y colon.

A nivel cardiovascular, puede causar hipertensión, arritmias y debilitamiento del corazón. Además, favorece el aumento de peso, la deshidratación y el deterioro de la piel.

En el ámbito mental, está relacionado con depresión, ansiedad y pérdida de memoria. Incluso pequeñas cantidades afectan la calidad del sueño y reducen la capacidad de reacción, aumentando la probabilidad de accidentes. Por estas razones, evitar el consumo de alcohol es clave para proteger la salud física y emocional.

Foto: Freepik

Peligros de bebidas alcohólicas

Este tipo de bebidas tóxicas y adictivas afectan el cerebro y el cuerpo. Aunque en muchas culturas se considera parte de la vida social, su consumo puede traer graves consecuencias para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol está relacionado con millones de muertes cada año y con un alto porcentaje de enfermedades en el mundo.

Uno de los aspectos más preocupantes es que las bebidas alcohólicas están clasificadas como cancerígenas. Esto significa que aumentan el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, especialmente el de boca, garganta, esófago, hígado, colon y mama.

No importa si se trata de vino, cerveza o licores fuertes como el ron, vodka o whisky: todas las bebidas alcohólicas contienen etanol, que es la sustancia dañina responsable de este riesgo. Cuanto más se bebe y con mayor frecuencia, más crece la posibilidad de desarrollar cáncer.

Además, el alcohol debilita el sistema inmunológico. Esto lo convierte en un factor de riesgo para enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y el VIH. No significa que beber alcohol transmita directamente el VIH, pero sí aumenta la vulnerabilidad.

