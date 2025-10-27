Evita los gases estomacales con esta infusión natural que se preparar en un “tris”: no te pases de esta cantidad exacta

Suscríbete a nuestros canales

Comer demasiado rápido hace que la persona no mastique bien la comida y durante el proceso trague más aire de lo normal, por ende, se acumulan los gases, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el sistema digestivo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el consumo constante de bebidas gaseosas también genera la presencia de gases estomacales.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir los gases estomacales, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de anís estrellado contiene propiedades antinflamatorias y antisépticas que combaten los gases estomacales, según Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes ingerir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de la referida infusión natural sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

Cabe destacar, que si la presencia de los gases estomacales es continua lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la presencia constante de gases estomacales lo más idóneo es que la persona implemente una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube