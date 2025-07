Suscríbete a nuestros canales

La vitamina es un compuesto orgánico necesario para el funcionamiento celular, el crecimiento y desarrollo normal, refiere MedlinePlus. Existen 13 vitaminas esenciales, y cada una de ellas cumplen una función importante en el cuerpo. De hecho, una deficiencia vitamínica puede causar problemas de salud.

Afortunadamente estas sustancias que el cuerpo no puede producir por sí mismo se pueden obtener de los alimentos, y en caso de no conseguir la cantidad necesaria, se pueden ingerir suplementos.

¿Cuál es la mejor vitamina para frenar el envejecimiento de los músculos?

Las vitaminas y antioxidantes como la C y la E, ayudan a combatir el envejecimiento, refiere la Inteligencia Artificial. En particular la vitamina C, la cual es conocida por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para producir colágeno, esencial para la salud de la piel.

No obstante, cuando se trata del envejecimiento de los músculos, las vitaminas que deben formar parte de tus rutinas son la vitamina D, C, E y B12, además de omega 3, calcio y proteínas.

Todas ellas se pueden conseguir a través de una dieta saludable y equilibrada, por lo que se recomienda asegurar una ingesta adecuada de estos nutrientes.

Según el portal de salud “Saber Vivir”, no basta con comer sano y entrenar, también es clave mantener niveles adecuados de vitamina D para conservar la masa muscular y la vitalidad, comparte El Confidencial.

“Estudios de la Universidad Federal de Sao Carlos (UFSCar) y el University College London (UCL) concluyen que los suplementos de vitamina D reducen un 78% el riesgo de dinapenia. Esta condición implica la pérdida de fuerza relacionada con la edad, sin una enfermedad muscular o neurológica.”

En tal sentido, la vitamina D es clave para frenar ese deterioro, sobre todo en personas mayores. ¿La razón? La vitamina D actúa como una hormona esencial en la reparación y contracción muscular, y participa en la liberación de calcio, necesaria para que los músculos funcionen correctamente.

Para obtenerla, basta con exponerse al sol, pues es la fuente natural de esta vitamina, pero, además, puedes consumir pescado azul, huevos o lácteos fortificados, o ingerir suplementos.

