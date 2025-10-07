¿Hígado graso? Una fruta apunta a ser el nuevo superalimento que ayuda a reducir grasa y colesterol

Suscríbete a nuestros canales

El hígado graso es una condición que, a menudo, no presenta síntomas hasta que avanza. Es una de las enfermedades hepáticas más frecuentes a nivel mundial y si no se controla, puede llevar a complicaciones graves como cirrosis, inflamación crónica o incluso cáncer de hígado.

Los factores de riesgo más comunes incluyen: obesidad, diabetes tipo 2, consumo excesivo de alcohol y uso de ciertos medicamentos. Ante este panorama, la nutrición juega un papel fundamental tanto en la prevención como en el manejo de la enfermedad.

Bromelia y antioxidantes: la clave de la piña

Un alimento tropical ha captado la atención de la comunidad científica: la piña o ananá. Su potencial beneficio se atribuye, en gran medida, a la presencia de la bromelia y una alta concentración de antioxidantes.

La bromelia es un conjunto de enzimas exclusivas de esta fruta, con potentes propiedades antiinflamatorias. La investigación sugiere que este compuesto no solo ayuda a disminuir la inflamación y reducir el estrés oxidativo de las células hepáticas, sino que también contribuye a regular el metabolismo de los lípidos, un mecanismo esencial para evitar la acumulación excesiva de grasa en el hígado.

Además, la Vitamina C y los flavonoides de la piña actúan como un escudo antioxidante, protegiendo al hígado y favoreciendo la salud vascular.

Efectos confirmados contra la grasa y el colesterol

Los estudios de laboratorio han arrojado resultados prometedores. Una investigación publicada en la revista Food & Function y otros trabajos citados por instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH) mostraron que el consumo de piña se relaciona con:

Menos acumulación de grasa y triglicéridos en el hígado.

Mejor salud vascular en casos de hipercolesterolemia.

Los científicos explican que estos efectos podrían deberse, en parte, a la reducción de la actividad de enzimas como HMGCR y SREBP2, directamente implicadas en la producción de colesterol por el organismo. Al modular estas enzimas, el ananá contribuye a un mejor perfil lipídico.

Si bien la ciencia respalda las propiedades protectoras de la piña para el hígado y el colesterol, los nutricionistas son claros: no existe un superalimento que revierta por sí solo el hígado graso. Por tanto, la piña debe verse como una aliada, pero la solución real exige un abordaje integral.

La clave reside en la adopción de hábitos saludables sostenibles: una dieta equilibrada (como la dieta mediterránea), la reducción del consumo de azúcares simples y grasas saturadas, el ejercicio regular y el control del peso corporal.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube