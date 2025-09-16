Salud

Hongos en las uñas: Consejos de dermatólogos para prevenirlos eficazmente

La onicomicosis es una afección cuyo tratamiento puede extenderse por más de un año. Te interesa leer cómo evitarlo.

Por Martha Rodríguez
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 06:00 am
Foto: Freepik

Nadie quisiera someterse a largos y, en ocasiones, costosos tratamientos que requieren medicamentos recetados para combatir los hongos en las uñas. Por ello, te dejamos un compendio de los consejos esenciales a seguir para mantener esta infección a raya.

Cómo prevenir infección por hongos en las uñas

Los hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos, por lo que mantener los pies y las manos limpios y secos es el paso fundamental para evitar su aparición. Te dejamos qué hacer en distintos escenarios, partiendo de las recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología:

Higiene personal diaria

  • Mantén tus pies limpios y secos: Lava y seca tus pies a diario, prestando especial atención a los espacios entre los dedos.
  • Usa calcetines adecuados: Opta por aquellos que absorban la humedad y cámbialos diariamente, o con más frecuencia si sudas mucho.
  • Permite que tus zapatos respiren: Dale a tu calzado al menos 24 horas para secarse por completo antes de volver a usarlo. Elige materiales transpirables como cuero o lona.
  • Aplica polvos o aerosoles antifúngicos: Utilízalos en tus zapatos y calcetines, especialmente en climas cálidos o antes de hacer ejercicio.

Cuidados en espacios públicos y personales

  • Protege tus pies en áreas húmedas: Usa siempre sandalias o chanclas en vestuarios, gimnasios, piscinas y duchas compartidas.
  • No compartas artículos personales: Evita compartir cortaúñas, toallas y cualquier objeto de aseo personal para prevenir la transmisión de hongos.
  • Mantén las uñas cortas y limpias: Corta las uñas de los pies en línea recta y mantenlas cortas para evitar la acumulación de gérmenes.

IMPORTANTE: La desinfección de tus herramientas como el cortaúñas es esencial. Después de cada uso, lava el cortaúñas o el implemento que uses con agua y jabón, y luego desinféctalo sumergiéndolo por 5 minutos en alcohol isopropílico al 70%.

Atención a la primeras señales

  • Observa la higiene en los salones: Antes de una manicura o pedicura, asegúrate de que el personal desinfecte adecuadamente todas las herramientas.
  • Trata el pie de atleta de inmediato: Si notas piel agrietada, picazón o descamación, trátala rápidamente, ya que el hongo puede extenderse a las uñas.
  • Revisa tus uñas regularmente: Presta atención a cambios como engrosamiento, decoloración o levantamiento de la uña. Si detectas algo inusual, consulta a un dermatólogo.

Incorporar estos consejos en tu rutina diaria es la forma más efectiva y económica de protegerte contra los hongos en las uñas.

 

 

Martes 16 de Septiembre - 2025
