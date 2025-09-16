Hongos en las uñas: Consejos de dermatólogos para prevenirlos eficazmente

Suscríbete a nuestros canales

Nadie quisiera someterse a largos y, en ocasiones, costosos tratamientos que requieren medicamentos recetados para combatir los hongos en las uñas. Por ello, te dejamos un compendio de los consejos esenciales a seguir para mantener esta infección a raya.

Cómo prevenir infección por hongos en las uñas

Los hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos, por lo que mantener los pies y las manos limpios y secos es el paso fundamental para evitar su aparición. Te dejamos qué hacer en distintos escenarios, partiendo de las recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología:

Higiene personal diaria

Mantén tus pies limpios y secos: Lava y seca tus pies a diario, prestando especial atención a los espacios entre los dedos.

Lava y seca tus pies a diario, prestando especial atención a los espacios entre los dedos. Usa calcetines adecuados: Opta por aquellos que absorban la humedad y cámbialos diariamente, o con más frecuencia si sudas mucho.

Opta por aquellos que absorban la humedad y cámbialos diariamente, o con más frecuencia si sudas mucho. Permite que tus zapatos respiren: Dale a tu calzado al menos 24 horas para secarse por completo antes de volver a usarlo. Elige materiales transpirables como cuero o lona.

Dale a tu calzado al menos 24 horas para secarse por completo antes de volver a usarlo. Elige materiales transpirables como cuero o lona. Aplica polvos o aerosoles antifúngicos: Utilízalos en tus zapatos y calcetines, especialmente en climas cálidos o antes de hacer ejercicio.

Cuidados en espacios públicos y personales

Protege tus pies en áreas húmedas: Usa siempre sandalias o chanclas en vestuarios, gimnasios, piscinas y duchas compartidas.

Usa siempre sandalias o chanclas en vestuarios, gimnasios, piscinas y duchas compartidas. No compartas artículos personales: Evita compartir cortaúñas, toallas y cualquier objeto de aseo personal para prevenir la transmisión de hongos.

Evita compartir cortaúñas, toallas y cualquier objeto de aseo personal para prevenir la transmisión de hongos. Mantén las uñas cortas y limpias: Corta las uñas de los pies en línea recta y mantenlas cortas para evitar la acumulación de gérmenes.

IMPORTANTE: La desinfección de tus herramientas como el cortaúñas es esencial. Después de cada uso, lava el cortaúñas o el implemento que uses con agua y jabón, y luego desinféctalo sumergiéndolo por 5 minutos en alcohol isopropílico al 70%.

Atención a la primeras señales

Observa la higiene en los salones: Antes de una manicura o pedicura , asegúrate de que el personal desinfecte adecuadamente todas las herramientas.

Antes de una manicura o , asegúrate de que el personal desinfecte adecuadamente todas las herramientas. Trata el pie de atleta de inmediato: Si notas piel agrietada, picazón o descamación, trátala rápidamente, ya que el hongo puede extenderse a las uñas.

Si notas piel agrietada, picazón o descamación, trátala rápidamente, ya que el hongo puede extenderse a las uñas. Revisa tus uñas regularmente: Presta atención a cambios como engrosamiento, decoloración o levantamiento de la uña. Si detectas algo inusual, consulta a un dermatólogo.

Incorporar estos consejos en tu rutina diaria es la forma más efectiva y económica de protegerte contra los hongos en las uñas.

