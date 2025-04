La clave de la felicidad está en aprender a dejar ir y no en conseguir lo que se quiere

Suscríbete a nuestros canales

La felicidad es un estado de satisfacción o alegría, el cual implica sentirse bien y estar contentos con la vida, tanto con uno mismo como con los demás. Este es un estado emocional positivo que genera bienestar.

Aunque muchos son los estudios que se han hecho al respecto, no existe una única definición. Cada persona sabe cuándo está feliz y la razón, además, lo vive según sus creencias y valores.

Según Arthur C. Brooks, profesor de la Universidad de Harvard, contrario a los que se cree “la felicidad no reside en conseguir todo lo que queremos, sino en saber discernir entre lo que podemos transformar y lo que debemos, con humildad y madurez, aprender a dejar ir”, refiere National Geographic.

¿Qué es la felicidad?

Es el estado emocional de una persona feliz. Es la sensación de bienestar y realización que experimenta una persona cuando alcanza metas, deseos y propósitos. En otras palabras, es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten, según Enciclopedia Significados.

Para conseguirlo, el académico Brooks señala que, la clave no está en la conquista, sino en la aceptación, en aprender a soltar.

Un objetivo alcanzable

En una conversación en el podcast de Rich Rollo, Brooks indica que la felicidad es un objetivo alcanzable, pero para ello es necesario rendirse, más no resignarse. Es decir, es aceptar y soltar de manera consciente aquello que no se puede cambiar, aquello de lo que no se tiene el control.

Es no gastar energía física y mental en algo que escapa de las manos; mientras que se centra en mantener relaciones saludables, cultivar la gratitud, cuidar el cuerpo y la mente, practicar la resiliencia y mantener una mentalidad positiva.

En conclusión, la felicidad se logra al saber dónde poner el esfuerzo en algo y en cuándo soltar el timón.

