La cúrcuma, una poderosa fuente de salud y bienestar

Una raíz con un color intenso, entre amarillo y naranja tiene propiedades que le confieren una gran versatilidad. Es tan apreciada en la cocina como en el botiquín natural. Tanto que médicamente se recomienda (https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/efectos-secundarios-de-la-curcuma) incluir en la dieta. Conócela.

Propiedades de la cúrcuma

La cúrcuma tiene un compuesto activo, llamado curcumina, con gran variedad de propiedades beneficiosas para la salud.

Sin embargo, su biodisponibilidad es relativamente baja al consumirse vía oral, por lo que se recomienda combinar con piperina, presente en la pimienta negra, para mejorar su absorción en el cuerpo.

De manera externa, es parte del tratamiento de diversas enfermedades y dolencias. Se usa en heridas, por ser antiséptico y favorecer la cicatrización; así como para tratar la mastitis, conjuntivitis, artritis reumatoide. También disminuye la inflamación asociada a EII, alivia los síntomas de enfermedades inflamatorias intestinales e incluso para las grietas en las plantas de los pies.

Por otro lado, la cúrcuma tiene propiedades que son aprovechadas internamente para: disfonía, leucorrea, amigdalitis aguda, colesterol, diabetes, alergias, puerperio, inflamación intestinal y parasitosis intestinal; así como para la urticaria, enfermedad de Alzheimer, adicciones y toxicomanías.

Formas de usar la cúrcuma

Puedes beneficiarte de las propiedades de la cúrcuma al agregarla a las comidas. Para mejorar su absorción puedes consumirla con aceites, como aceite de oliva o de coco, por ejemplo.

También puedes aprovechar sus propiedades en forma de té o tomando cápsulas. Si deseas preparar un té: agrega 1 cucharadita de polvo de cúrcuma a 150 mL de agua muy caliente. Se recomienda agregar pimienta para aumentar la absorción de la curcumina.

Por otro lado, en gel, la cúrcuma mejora los síntomas de la inflamación. Mezcla una cucharada de sábila con el polvo de cúrcuma y aplica sobre las áreas afectadas.

Ante los diversos beneficios que provee esta raíz, es importante saber que está contraindicada en personas con problemas de coagulación o que están bajo tratamiento con medicamentos anticoagulantes.

Asimismo, las personas con obstrucción de las vías biliares por piedras en la vesícula deben tener precaución con su consumo.

Si deseas utilizar regularmente la cúrcuma para algún fin de los mencionados en el artículo, recurre a un especialista.

