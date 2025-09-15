La milagrosa infusión relajante que disminuye el nivel del cortisol “en un dos por tres”: así debes consumirla

Suscríbete a nuestros canales

El estrés físico y emocional es uno de los factores más influyentes en el nivel del cortisol, ya que, la hormona se altera cuando la persona se ve involucrada en escenarios de presión extrema que no sabe controlar automáticamente el cortisol se altera.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, el insomnio también altera el cortisol, dado que, el cuerpo debe descansar al igual que el sistema cerebral y al no ser cumplido correctamente se descontrola.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una ampla gama de tratamientos para regular el nivel del cortisol, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada por Inesalud, la infusión de manzanilla contiene propiedades relajantes, antinflamatorias y sedantes que relajan el organismo, al tiempo que equilibran el sistema nervioso con facilidad.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir la infusión de manzanilla?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de infusión de manzanilla sin azúcar en la mañana, con la finalidad de que el organismo absorba todas las propiedades de la referida planta medicinal.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser repetido mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

En conclusión, para evitar la alteración del cortisol la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y en la medida de lo posible evitar exponerse a situaciones que le generen estrés.

Foto cortesía de: freepik

