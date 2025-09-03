Mejora tu sueño con un bello ornamento: una planta de bajo mantenimiento

Suscríbete a nuestros canales

Si estás pensando en mejorar el ambiente de tu hogar e incorporar más elementos naturales, ¡No lo dudes! Incluye una planta en tu hogar.

Más allá de su estética minimalista y su fácil cuidado, te contamos el poder de una planta que ha demostrado tener beneficios tangibles para nuestra salud y bienestar. Si aún no la tienes, te contaremos por qué debería ser tu próxima adquisición.

El superpoder de la "lengua de suegra" mientras duermes

Una de las razones más poderosas para tener una Sansevieria en casa, es su capacidad única para purificar el aire de manera constante.

En general, es sabido que tener plantas ayuda a purificar el aire. Esto porque la mayoría de las plantas realizan la fotosíntesis durante el día, liberando oxígeno y por la noche invierten el proceso. No es el caso de la "lengua de suegra".

De acuerdo con un estudio pionero de la NASA sobre el aire limpio, esta planta tiene la capacidad de realizar el llamado "metabolismo ácido de las crasuláceas" o CAM. Este proceso le permite absorber dióxido de carbono durante la noche y liberar oxígeno.

Ante esta asombrosa cualidad, ¡Incluye una “lengua de suegra en tu casa! Es lo que necesitas para un descanso profundo y reparador. Además de su habilidad para generar oxígeno nocturno, la Sansevieria es una campeona en la eliminación de toxinas.

La misma investigación de la NASA identificó a esta planta como una de las mejores para filtrar contaminantes comunes en los interiores, como el benceno, el formaldehído, el tricloroetileno, el xileno y el tolueno. Compuestos presentes en productos de limpieza, pinturas y muebles, que pueden causar dolores de cabeza, problemas respiratorios y otros malestares.

Por tanto, al tener una "lengua de suegra" cerca de tu cama, estarás disfrutando de un poderoso filtro natural que hará que respires aire de mejor calidad, incluso mientras duermes. Sólo ten precaución de ubicarla fuera del alcance de niños o mascotas, ya que su consumo es tóxico.

¡Ya lo sabes! Incorporar una "lengua de suegra" en tu hogar es más que una simple decisión de decoración; es una inversión en tu salud. Una solución sencilla y natural para mejorar tu bienestar. Lo mejor: su bajo mantenimiento y su resistencia la hacen perfecta para principiantes.

