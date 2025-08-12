Compran plantas para alejar malas energías: conozca variedades y precios

Suscríbete a nuestros canales

La gente compra plantas para su casa por ornamento, o para alejar las malas energías; también porque están de moda. El mantenimiento depende de la variedad.

Las plantas más idóneas para tener en la casa son las de sombra y de sol, como el Jade, que es el más común y cuesta $ 5, Bella a las 11 por $ 6; Margarita Bebé por $ 4, Helecho Cola de Zorro por $ 4, Palo de la Felicidad o del Brasil de $ 6 a $ 10 según el tamaño.

Además, cactus pequeños por $ 3, rosa por $ 10 la mata; y Lengua de Suegra por $ 4. “Para espantar las malas energías se usan Lengua de Suegra, que recomiendan ponerla en la puerta de la casa; Sábila es el recolector N° 1 de malas energías; el Palo de Brasil atrae la prosperidad”, dijo el encargado de Jardín María, Carlos Soto.

Respecto al mantenimiento, recomendó echarle vitaminas con pastillas, tierra abonada que “se cambia de acuerdo a como uno la vea, riego tres veces por semana según la mata o cuando tenga la tierra seca”, detalló.

Comerciantes hacen descuentos por volumen

Si el cliente compra cuatro plantas, le puede hacer un descuento de 5 % u 8 %. Hay oferta de plantas no florales en $ 2.

El encargado de Jardín La Paz, Tonino Mazzola, indicó que las plantas ideales para la casa dependen del gusto de cada persona o pueden ser las que están de moda como Lengua de Suegra o Sansevieria que vale de $ 4 a $ 8.

Foto: José Félix Lara

La Samia desde $ 8 hasta $ 50, el Tronco del Brasil o Palo de la Felicidad de $ 6 a $ 45; Café de Jardín por $ 6; las palmeras las usan en lugares claros, sirven para apartamentos, valen de $ 8 a $ 25; y la Malanga de $ 4,5 a $ 30.

Plantas que espantan las malas energías

Precisó que para espantar las malas energías la gente compra Lengua de Suegra, Ruda, el Lucky Bambú que recoge las malas vibraciones y vale de $ 3 a $ 10; la Samia es para buena suerte y el Palo de Brasil para felicidad.

“Para mantener estas plantas se riegan cuando la tierra esté seca, puede ser una vez por semana o al mes, y un fertilizante para evitar las plagas”, dijo.

La encargada de Vivero Ytalia, María Teresa Pita, señaló que las plantas ideales para interiores son Palo del Brasil que vale de $ 4 a $ 35, Lengua de Suegra que cuesta de $ 4 a $ 10, Malanguita por $ 4, Jade de $ 4 a $ 8, Millonaria por $ 8, y Samia de $ 15 a $ 35.

“Las plantas que sirven para espantar las malas energías son Jade, Lengua de Suegra, Samia y Lucky Bambú”, dijo.

Indicó que dentro de la casa las plantas necesitan menos riego, una vez por semana o cuando la tierra está seca, moverle la tierra de vez en cuando, y vitaminas una vez al mes.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube