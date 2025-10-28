No ignores estas señales: pueden alertarte de posibles problemas renales

Suscríbete a nuestros canales

Los problemas renales no se presentan de la noche a la mañana, esta enfermedad crónica del riñón se desarrolla con el paso del tiempo y suele avanzar lentamente.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) algunas enfermedades que pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica son la diabetes, la presión arterial alta, enfermedades del corazón, el tabaquismo y la obesidad.

¿A quiénes afecta los problemas renales?

Esta es una amenaza creciente refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS), de hecho, la incluido como prioridad en su agenda global, reconociendo su impacto significativo en la salud pública, refiere la Inteligencia Artificial.

Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, sin embargo, el riesgo mayor está en quienes sufren de diabetes, de la presión arterial, dl corazón, o en quienes tienen antecedentes familiares de enfermedad renal.

Cabe acotar que, como la enfermedad renal no suele presentar síntomas hasta que la afección llega a etapas más avanzadas, es vital cuidar la alimentación, evitar el tabaco y el alcohol, descansar correctamente y asistir a visitas médicas de rutina con cierta periodicidad, pues un diagnóstico precoz evita complicaciones, refiere CuidatePlus.

¡Presta atención!

Entre los síntomas tempranos se encuentran: cambios en la micción, cambios en el aspecto de la orina, retención de líquidos, cansancio y fatiga, anemia, picor en la piel, sabor metálico en la boca y un olor a amoníaco, náuseas y vómito, y aumento de la presión arterial.

Otras señales a las que debes prestar atención según los expertos de la Clínica Mayo incluyen la pérdida del apetito, dolores de cabeza, dolor de pecho, dificultad para dormir, sacudidas y calambres musculares, hinchazón de pies y tobillo, y disminución de la agudeza mental, entre otras.

