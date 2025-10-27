Otorrinolaringóloga Virginia Petoia: “El ruido extremo puede causar sordera”

Suscríbete a nuestros canales

El ruido puede ocasionarnos lesiones graves. Los seres humanos debemos evitar la contaminación sonora o acústica, sobre todo la representada por los ruidos excesivamente altos, repetitivos y que tienen larga duración. Esto dado su efecto nocivo sobre el ambiente y sobre la audición.

Así lo consideró la doctora Virginia Petoia, especialista en audición, al enfatizar lo importante de aplicar la higiene acústica como medida preventiva para evitar problemas auditivos. Los cuales pueden aparecer en edades tempranas e instalarse de manera permanente e irreversible.

“Vemos con preocupación el uso indiscriminado de audífonos o auriculares a volúmenes excesivos por parte de nuestros jóvenes. Estos podrían estar dañando su audición”, enfatizó.

“Hay sonidos que nos pueden perjudicar y sobre los que tenemos que sensibilizar, haciendo campañas educativas para cuidar nuestra salud auditiva. Todos los días estamos expuestos a sonidos en nuestro ambiente. Estos ruidos pueden dañar estructuras del oído interno de manera progresiva y causar la pérdida auditiva inducida por el ruido", expresó la doctora.

Expuso la experta que esta situación puede ocurrir a cualquier edad, desde niños, adolescentes, adultos jóvenes y personas mayores. También, aparecer de manera súbita por un sonido intenso (explosivo), u ocurrir poco a poco, por la exposición continua a un sonido durante mucho tiempo.

Foto: Freepik

Cuidado con el sonido y los decibeles

Detalló que el sonido se mide en unidades llamadas decibeles (Dbs) y es muy raro que sonidos de 70 decibeles o menos causen daño auditivo. “Sonidos por encima de 85 Dbs con exposición prolongada en el tiempo pueden causar pérdida auditiva.

El nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la salud auditiva es de 65 Dbs. “Por ejemplo: una conversación normal está entre 60 y 70 Dbs; el cine: 74 a 104 Db, motocicletas de 80 a 110 Dbs. Y la música a través de auriculares a volumen máximo, de 94 a 110 Dbs”.

“Esto puede producir trauma acústico o pérdida auditiva inducida por el ruido, cada vez más frecuente en pacientes jóvenes, que además pueden presentar acúfenos o tinnitus. Que no es más que un zumbido ocasionado por lesión del nervio auditivo de manera temporal o permanente, a veces incapacitante o inclusive pérdidas auditivas súbitas”, explicó.

Auriculares no más de una hora al día

Precisa Petoia que preventivamente se recomienda el uso de auriculares no más de una hora al día, y no superar el 60% de su volumen. “De manera práctica se deben evitar sonidos que sean demasiado altos, demasiado cercanos o que duren demasiado tiempo.”

La médico expresó que otras causas frecuentes en la consultas de otorrinolaringología, que compromete la audición, son la pérdida auditiva con sensación de oído tapado de manera progresiva o súbita.

