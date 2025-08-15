¡Peligro en las redes sociales! Influencers alocados promueven dietas que son una ruta directa al cáncer: estos son los macronutrientes más irresponsables

Suscríbete a nuestros canales

¿Amas hacer dietas? Muchas personas viven en un constante plan de alimentación, bien sea por cuenta propia o bajo supervisión médica, con el objeto de perder peso, controlar algunas afecciones o evitar enfermedades. Independientemente de cuáles sean las razones, en ocasiones éstas resultan más perjudicial y hasta ponen en riesgo la salud de las personas.

¿Qué son las dietas?

Son un tipo de alimentación que se sigue por elección o necesidad. Puede ser un estilo de vida o un régimen específico para tratar alguna condición de salud. Según refiere la Inteligencia Artificial, existen diversas dietas, cada una con diferentes propósitos y restricciones alimentarias.

Muchas de ellas se han popularizado en las redes sociales, y aunque pueden tener un impacto positivo, muchas repercuten de manera negativa en los hábitos alimenticios y la salud.

Si bien algunos planes de alimentación promueven la conciencia sobre la salud y ofrecen recetas saludables, también pueden fomentar regímenes poco realistas, generar presión social, contribuir a trastornos alimenticios y hasta causar cáncer.

Habla la ciencia

Un estudio de la Universidad del Sur de California alerta sobre las dietas hiperproteicas promovidas en redes sociales, pues aumentan el riesgo de desarrollar cáncer.

Comparte La Razón que, “la investigación revela que el consumo excesivo de proteínas sobreactiva un mecanismo celular que puede estimular el crecimiento de células cancerígenas”.

Los expertos están preocupados, porque esta tendencia nutricional que se viene promoviendo en las redes sociales, y es particularmente popular entre mujeres, es perjudicial; razón por la cual, los especialistas recomiendan optar por el consumo de vegetales, pues proporcionan proteínas y ofrecen beneficios nutricionales.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube