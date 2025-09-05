Pie de atleta, migraña o mala visión: expertos recomiendan estas frutas para eliminarlos de tu cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

Los alimentos naturales, al ser ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y otros fitoquímicos, son esenciales para prevenir y aliviar diversas dolencias corporales. A diferencia de los alimentos ultraprocesados, que a menudo carecen de nutrientes y pueden causar inflamaciones, los alimentos enteros fortalecen nuestro cuerpo de manera integral.

Las frutas y verduras como las bayas y las espinacas, cargadas de antioxidantes, combaten el estrés oxidativo y la inflamación, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Las grasas saludables, como las del aguacate y el aceite de oliva, lubrican las articulaciones y mejoran la salud cardiovascular.

Además, las fibras presentes en los cereales integrales y las legumbres promueven una microbiota intestinal sana, clave para un sistema inmunológico robusto.

Integrar estos alimentos en nuestra dieta diaria nos permite abordar de manera natural las causas subyacentes de muchas dolencias, mejorando nuestra energía, digestión y bienestar general.

Frutas y verduras para una salud de hierro

Experto en nutrición de Doctor Natural y Remedios, de Tiktok, nos desglosan diferentes remedios naturales que actuarán efectivamente en diversas enfermedades o dolencias. A continuación te presentamos las más destacadas:

1. Hojas de guayaba: se prepara un té con un puñado de hojas de guayaba. Funciona para el "mal de ojo" o "dolores de la persona", que son términos populares para referirse a malestares inexplicables, como dolores de cabeza, náuseas, o falta de energía. Se dice que el té limpia y desintoxica el cuerpo.

2. Hojas de camoruco y guayaba: se combinan hojas de camoruco con hojas de guayaba y se prepara una infusión. Se usa para tratar la tos y la gripe. También se menciona que tiene propiedades para mejorar la respiración.

3. Cáscara de nopal: corta la cáscara del nopal, se lava y se pone a hervir para hacer un té. Sirve para el dolor de estómago y para regular la glucosa en la sangre. Es un remedio popular para la gastritis y otros problemas digestivos.

4. Hojas de orégano y limón: hierven hojas de orégano con cáscara de limón. Este té se usa para la tos, la gripe, y el resfriado. Ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a calmar la irritación de la garganta.

5. Manzanilla: prepara una infusión con las flores de manzanilla. Se utiliza para los dolores de estómago, la inflamación y para calmar el sistema nervioso. También se menciona que es bueno para dormir y relajarse.

