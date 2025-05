¿Por qué algunas dietas quitan el peso, pero no la gordura? Experta nutricionista lo explica

Suscríbete a nuestros canales

Ganar peso es un proceso complejo influenciado por múltiples factores. Una de las razones principales es el desequilibrio entre las calorías que consumimos y las que gastamos.

Cuando ingerimos más energía de la que nuestro cuerpo necesita, el exceso se almacena como grasa. Además, factores como el sedentarismo, el estrés, la falta de sueño y ciertos medicamentos pueden contribuir al aumento de peso. La genética también juega un papel importante: algunas personas tienen un metabolismo más lento o una predisposición a acumular grasa.

Perder peso puede resultar difícil porque el cuerpo tiende a resistirse al cambio. Al perder grasa, el metabolismo se adapta y se vuelve más lento, lo que reduce la quema de calorías. Además, factores hormonales, como la leptina y la insulina, influyen en el apetito y el almacenamiento de grasa. Por eso, bajar de peso de forma sostenible requiere constancia, paciencia y cambios en el estilo de vida.

Foto: Freepik

Habla la experta

La nutricionista Cristina Castro ha desmentido la creencia de que las grasas y los hidratos de carbono son los principales responsables de la dificultad para perder peso. En una entrevista reciente, afirmó: “200 g de pasta y 200 g de aguacate, grasa e hidratos de carbono y no, ellos no son los culpables de que tú no pierdas peso”.

Castro explica que eliminar completamente los hidratos de carbono puede llevar a una pérdida de peso inicial, pero esta se debe principalmente a la pérdida de agua y glucógeno, no de grasa. Además, advierte que una reducción drástica de carbohidratos puede afectar negativamente el estado de ánimo y causar irritabilidad.

En cuanto a las grasas, señala que son esenciales para la producción hormonal y que eliminarlas por completo puede tener consecuencias como la pérdida del ciclo menstrual en mujeres.

La clave, según Castro, está en mantener un equilibrio energético y una dieta de calidad. Los carbohidratos y las grasas pueden formar parte de una alimentación saludable si se consumen de manera adecuada y adaptada a las necesidades individuales.

Destaca la importancia de la adherencia a largo plazo a un plan alimenticio sostenible y personalizado, en lugar de seguir dietas extremas que eliminan grupos de alimentos esenciales.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube