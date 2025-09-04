¿Por qué nos deprimimos? La Universidad de Cambridge determina una causa asociada con el estrés crónico

Suscríbete a nuestros canales

Una investigación pionera ha descubierto un vínculo sorprendente entre una condición, el sistema inmune y la depresión. El estudio sugiere que las células inmunes liberadas por la médula ósea del cráneo, en respuesta a ciertas situaciones, podrían ser un factor clave en el desarrollo de síntomas depresivos y de ansiedad.

Células inmunes del cráneo: La conexión entre estrés y depresión

El estudio, publicado en la revista Nature Communications por un equipo de la Universidad de Cambridge y el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), se centró en los neutrófilos. Estos glóbulos blancos, cuya presencia en altos niveles se asocia con la gravedad de la depresión, fueron el centro de la investigación.

Los científicos sometieron a ratones a estrés social crónico y dieron con el hallazgo. Observaron que, en respuesta, se produjo un aumento significativo de neutrófilos en las meninges, las membranas que protegen el cerebro. Este incremento de células inmunes se correlacionó directamente con comportamientos depresivos en los roedores.

Una esperanza para nuevos tratamientos contra la depresión

La investigación apunta a bloquear una vía de señalización del sistema inmune, conocida como señalización de interferón tipo I. En el experimento, al desactivar esta "alarma", la cantidad de neutrófilos en el cerebro disminuyó, y los síntomas depresivos de los ratones mejoraron.

Este hallazgo refuerza la idea de que el sistema inmune tiene un papel crucial en la regulación del estado de ánimo.

La Dra. Stacey Kigar, una de las investigadoras, afirmó que este trabajo podría abrir la puerta a tratamientos innovadores que se enfoquen en el sistema inmune, en lugar de únicamente en la química cerebral.

El descubrimiento también arroja la posibilidad de usar un biomarcador para identificar a los pacientes con depresión ligada a la inflamación. Esto permitiría a los médicos ofrecer terapias más dirigidas y aumentar las probabilidades de éxito en los ensayos clínicos de nuevos fármacos.

En un mundo donde la depresión afecta a mil millones de personas, entender esta conexión entre el estrés y la salud mental es un avance fundamental en la búsqueda de soluciones más efectivas.

