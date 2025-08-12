¿Qué son los "alimentos reales"? El afamado médico de EE.UU. Philip Ovadia lanza una alerta sobre la comida que salvará tu corazón

Suscríbete a nuestros canales

Los alimentos ofrecen numerosos beneficiosos para la salud física y mental. Saber escoger los alimentos es clave, pues mantener una dieta equilibrada aporta al organismo todos los nutrientes necesarios en las proporciones adecuadas, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la actividad física y las condiciones de salud de cada persona, refiere el sitio web Salva Vidas.

¿Qué alimentos favorecen la salud del corazón?

Según la web de National Herar, Lung, and Blood Institute cuando del cuidado del corazón se trata, es esencial elegir determinados alimentos, como frutas y verduras, y limitar otros, como las grasas saturadas y las grasas trans y los azúcares agregados.

La razón de realizar una escogencia adecuada de los alimentos es que un plan dietético saludable reduce la presión arterial alta y el colesterol “malo” o el colesterol LDL en la sangre.

Partiendo de ello, el Dr. Philip Ovadia, señala que se deben comer alimentos reales.

Salva tu corazón

Los alimentos reales que salvarán tu corazón son según el experto, aquellos que crecen en la tierra y los que se alimentan de lo que crece en la tierra, comparte MSN. Es decir, la recomendación es optar por productos vegetales y animales. “Esto significa incorporar una amplia variedad de frutas, verduras y cereales integrales a su dieta, comer fuentes saludables de proteínas magras y sin procesar y limitar los alimentos procesados, los azúcares añadidos, la sal y el alcohol”.

Además, se debe intentar comer tantas o menos calorías de las que se consumen, evitar el tabaco, y realizar 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa por semana.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube