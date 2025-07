¿Qué tan seguras son las inyecciones para adelgazar? Conoce las precauciones antes de someterte a estos tratamientos y su verdadera efectividad

Suscríbete a nuestros canales

¿Inyecciones para adelgazar? Si estás buscando bajar de peso existen muchas alternativas para lograrlo, desde hacer una dieta sana y equilibrada hasta implementar una rutina de ejercicios.

Expertos señalan que no existe ningún tratamiento mágico que te ayude a adelgazar, aunque las dietas o inyecciones ayuden, siempre se debe hacer algo más, como evitar el sedentarismo, por ejemplo.

Además, antes de elegir un medicamento, se debe ir con un médico para que analice tus antecedentes y problemas de salud, refiere la Clínica Mayo.

¿Qué inyecciones para adelgazar se recomiendan?

En la actualidad se ha comenzado a utilizar un medicamente inyectable que originalmente está diseñado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero gracias que ayuda con la pérdida de peso, se ha vuelto viral y generado una demanda que según Yahoo News supera la capacidad de producción.

Se trata de la liraglutida, un fármaco que explica el cardiólogo Jorge Tartaglione, ayuda a que el estómago se relaje, se vacíe lentamente, y esto le envía señales al cerebro de que está lleno y da saciedad, por lo que no te provoca comer más de la cuenta.

La explicación científica es que “Nosotros tenemos un componente en nuestro intestino que cuando comemos lo libera y que se llama GLP1. Le dice al estómago vacíate despacito, y además le dice al cerebro en el centro del hambre ‘bajá un poquito’, y al páncreas le dice ‘libérame insulina’. Dura muy poco, naturalmente. La industria farmacéutica logró un análogo que lo mantiene más en el tiempo”.

En otras palabras, al colocarse esta inyección se le dice al hipotálamo, no comas más que estás lleno, explicó Tartaglione.

El doctor aclaró que estas inyecciones, aunque ayudan a adelgazar no están recomendadas para todo el mundo, ni son una solución general. Está destinada a personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 27, es decir, que tienen sobrepeso.

De igual manera hizo énfasis que, aunque el fármaco es efectivo, no basta con colocárselo para adelgazar, el tratamiento debe acompañarse de una alimentación sana y equilibrada, en la que se incluyan frutas, verduras, carnes, pescados, todo lo que venga de la tierra; además, de actividad física.

“Todos tienen que hacer un esfuerzo. No es magia. Si no hago ejercicios físicos me baja mucho la masa muscular. Algún tipo de reducción debo hacer y la alimentación debe ser acorde”, acotó el doctor.

También recalcó que, como todos los medicamentos, tiene efectos adversos, y uno de ellos, es la pérdida de masa muscular, por lo que es esencial que se acompañe el tratamiento con entrenamiento físico.

Finalmente, y no menos importante, el doctor señaló la importancia de aplicarse estas inyecciones para adelgazar bajo estricta supervisión médica.

