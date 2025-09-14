Regula el nivel de colesterol con esta económica fruta rica en antioxidantes y polifenoles

Suscríbete a nuestros canales

El constante consumo de alimentos ricos en grasas saturadas es una de las causas principales por la cual el colesterol eleva su nivel, ya que, la placa se acumula en las arterias y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo, la falta de actividad física constante también eleva el nivel del colesterol, dado que, el sistema digestivo ralentiza el proceso de absorción de alimentos, por ello, la grasa se acumula en el cuerpo fácilmente.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos médicos para regular el nivel del colesterol, pero también hay alternativas alimenticias que contribuyen a lograrlo, por ejemplo, la mora.

Según la información publicada por Cleveland clinic, la mora es una fruta rica en agua, antioxidantes y polifenoles que regulan el nivel del colesterol rápidamente, al tiempo que, mantienen el cuerpo hidratado.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas moras debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona ingiera mínimo 10 moras al día, durante tres continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el nivel del colesterol.

A su vez, es propicio acotar que si el descontrol del colesterol es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener controlado el nivel del colesterol la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico una vez al año.

Foto cortesía de: freepik

