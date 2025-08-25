Revelan un milagroso secreto para las mujeres: la combinación de un popular mineral y esta vitamina mejora la calidad de tu sueño

Suscríbete a nuestros canales

La calidad de sueño en las mujeres tiende a empeorar con la edad, y así lo confirman las conversaciones entre ellas, pues algunas comentan que les cuesta conciliar el sueño, otras que se despiertan con frecuencia, o que las madrugadas son eternas, por ejemplo.

Según los expertos, esto es debido a los cambios hormonales, pero también el estrés, la depresión, la ansiedad, y la carga en las tareas domésticas, pueden tener algún grado de incidencia.

De hecho, se cree que, “el sueño femenino difiere del masculino, y se ve condicionado por múltiples factores a lo largo de la vida, tanto por el rol que desempeñan muchas mujeres (crianza, actividad laboral, cuidado de personas mayores…) como por las importantes diferencias biológicas y hormonales”.

Además, datos estadísticos confirman que las alteraciones del sueño son más prevalentes en la población femenina, comparte The Conversation.

¿Qué deben hacer las mujeres para mejorar la calidad de sueño?

Las interrupciones del sueño son muy comunes en las mujeres y según comparte UT Southwestern Medical Center, “los cambios hormonales y corporales a lo largo de las etapas de la vida, desde la adolescencia hasta el embarazo, la menopausia y más allá, pueden interrumpir el sueño”, no atenderlo a tiempo puede aumentar el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y algunas afecciones físicas y mentales, como hipertensión, ansiedad y depresión.

Afortunadamente estos problemas se pueden prevenir con cambios de hábitos y estilo de vida.

Toma el control

El sitio web La Vanguardia comparte que el cardiólogo Aurelio Rojas asegura que el sueño es imprescindible para todos, pero muy especialmente para las mujeres.

“Un reciente estudio de la Universidad de Duke ha demostrado que cuando una mujer no duerme lo suficiente experimenta más estrés, ansiedad, irritabilidad e incluso depresión”, asegura Rojas.

Además, el especialista explica que esto se debe a que las mujeres activan más áreas del cerebro durante el día y realizan más tareas simultáneamente, lo que incrementa la necesidad de recuperación del cerebro durante el sueño; además que a ello se le suman los cambios hormonales; por lo que aumenta aun más la necesidad de dormir más horas o de mejor calidad.

Para conseguirlo, la ciencia ha revelado que utilizar magnesio combinado con vitamina B6 mejora la calidad del sueño y reduce el insomnio, especialmente en mujeres con altos niveles de estrés y alteraciones hormonales.

