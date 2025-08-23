¿Sabes qué es la sarcopenia? Si tienes más de 60 ya la puedes padecer: con estos tres ejercicios sencillos en casa frenas sus efectos

Suscríbete a nuestros canales

La sarcopenia es una condición caracterizada por la pérdida progresiva de masa, fuerza y función muscular que ocurre principalmente con el envejecimiento. No se trata solo de una disminución del tamaño de los músculos, sino también de una reducción en su calidad y capacidad de respuesta, lo que impacta directamente en la movilidad, el equilibrio y la independencia de la persona.

Aunque suele manifestarse a partir de los 50 años, su progresión se acelera con la edad y es más frecuente en adultos mayores. Entre los factores que contribuyen se incluyen el sedentarismo, una dieta insuficiente en proteínas, enfermedades crónicas y cambios hormonales.

Sus consecuencias van desde un mayor riesgo de caídas y fracturas hasta dificultades en actividades cotidianas como caminar o levantarse de una silla. Prevenirla o retrasarla es posible mediante ejercicio regular, especialmente de fuerza, los cuales te presenamos a continuación, y una alimentación adecuada que favorezca la salud muscular.

Foto: Freepik

Ejercicios para la sarcopenia

Según publicación en el portal El Confidencial, especialistas como los de Harvard Health recomiendan un método de tres ejercicios de fuerza simples y accesibles, para frenar la pérdida muscular después de los 60.

La rutina incluye:

1. Sentadilla desde silla, que trabaja cuádriceps, glúteos y core.

2. Elevación de talones, destinada a fortalecer los gemelos y mejorar el equilibrio.

3. Remo invertido con banda o peso ligero, enfocándose en la parte alta de la espalda y la postura.

Se aconseja realizar entre 8 y 12 repeticiones de cada ejercicio, dos o tres veces por semana, aumentando gradualmente la intensidad. Además, el artículo subraya que los beneficios se potencian con una dieta adecuada, donde se recomienda consumir entre 0,8 y 1,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día.

También se menciona el suplemento HMB como útil para preservar o incrementar la masa y fuerza muscular cuando se combina con entrenamiento de resistencia. Complementar con caminatas diarias y ejercicios de equilibrio ayuda a mantener un cuerpo funcional y fuerte más allá de los 60 años.

Este enfoque equilibrado, combinando tres movimientos funcionales, nutrición adecuada y hábitos complementarios, ofrece una estrategia accesible y eficaz para mantener la fuerza y la independencia funcional en la edad adulta avanzada.

