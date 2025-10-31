¿Se te cae mucho el cabello? Experta en hormonas revela la dieta milagrosa contra la alopecia

Suscríbete a nuestros canales

La caída del cabello es un proceso natural que ocurre cuando los folículos pilosos dejan de producir pelo viejo para dar lugar a uno nuevo. Sin embargo, varias razones pueden aumentar su pérdida. Factores genéticos juegan un papel importante: algunas personas tienen folículos más sensibles a hormonas como la dihidrotestosterona, lo que provoca calvicie progresiva.

El estrés, la mala alimentación, cambios hormonales, enfermedades o ciertos medicamentos también contribuyen a la caída. La edad es otro factor: con el tiempo, el cabello se vuelve más fino y crece más lentamente. Además, hábitos como el uso frecuente de calor, tintes o peinados muy ajustados pueden dañar el pelo y acelerar su caída.

Por eso, aunque todos perdemos cabello, la intensidad varía según la genética, el estilo de vida y la salud de cada persona.

Foto: Freepik

¿Cómo evitar la caída del cabello?

Según Marta León, farmacéutica y experta en salud hormonal, la caída del cabello en mujeres adultas suele estar vinculada a desequilibrios hormonales y deficiencias nutricionales. A partir de los 40 años, la disminución de estrógenos y progesterona puede debilitar el folículo piloso, haciendo que el cabello se vuelva más fino y propenso a caerse. Por ello, León enfatiza la importancia de cuidar la salud hormonal desde dentro, a través de una alimentación adecuada.

La experta destaca que nutrientes como la colina, la biotina y el hierro son fundamentales para la salud capilar. La colina, presente en alimentos como huevos, salmón, pollo y legumbres, es esencial para la función del hígado y la síntesis hormonal.

Un hígado saturado no puede gestionar bien los estrógenos, lo que repercute negativamente en el cabello. El hierro, por su parte, es crucial para oxigenar el folículo piloso, mientras que la biotina interviene directamente en la producción de queratina, la proteína del cabello.

Además de estos nutrientes, León recomienda evitar dietas restrictivas y mantener un equilibrio entre proteínas, grasas saludables y carbohidratos de calidad. También subraya la importancia de regular el metabolismo de los estrógenos mediante el consumo de alimentos como el brócoli y la col, y de evitar el exceso de ultraprocesados y azúcares.

Por último, pero no menos importante, enfatiza que el estrés y la falta de sueño pueden alterar las hormonas tanto como una mala dieta, afectando negativamente al cabello.

Dieta modelo de un día

Desayuno: tostada de masa madre con huevo revuelto y aguacate. Espolvorear semillas de lino trituradas. Esto te aportará colina, biotina, omega-3, grasas saludables.

Almuerzo: salmón (Omega-3) al horno con brócoli y boniato. Aliñar con aceite de oliva. Será un antiinflamatorio, desintoxicante hepático, obteniendo betacarotenos.

Merienda: yogur natural/kéfir con frutos rojos y nueces para obtener probióticos y antioxidantes.

Cena: crema de auyama con un puñado de lentejas o pollo a la plancha. Te ayudará de forma digestiva, te aportará proteína magra y minerales como el hierro.

