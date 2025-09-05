¿Sientes la necesidad de dormir durante el día también? La ciencia determina cuáles son las causas de la somnolencia diurna excesiva

Suscríbete a nuestros canales

Esa necesidad de dormir durante el día, incluso en momentos inapropiados, tiene nombre: somnolencia diurna excesiva (SDE). Y no es culpa del mal descanso. Al menos así lo afirma un estudio reciente, publicado en la revista The Lancet eMedicine.

Dicha investigación arroja luz sobre las bases biológicas de la SDE, sugiriendo que factores como la nutrición y el estilo de vida podrían interactuar con nuestros procesos genéticos para influir en nuestro estado de alerta.

¡Quiero dormir muy seguido!: el papel de los metabolitos

Durante mucho tiempo, la somnolencia persistente se atribuyó únicamente a dormir pocas horas. Sin embargo, este nuevo estudio desafía esa creencia. Los investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) y el Hospital Brigham and Women's analizaron metabolitos, que son pequeñas moléculas producidas durante las funciones corporales normales. Al medir estos metabolitos en muestras de sangre, crearon un "perfil de SDE".

Los científicos analizaron los niveles de 877 metabolitos en más de 6,000 participantes del Estudio de Salud de la Comunidad Hispana. Cruzando estos datos con las respuestas de los participantes sobre sus niveles de somnolencia, el equipo identificó siete metabolitos clave.

Resulta que estos metabolitos están vinculados a la producción de esteroides y otros procesos biológicos que ya se habían relacionado con la SDE. No sólo eso, el estudio también encontró diferencias por sexo. En los hombres, se identificaron tres metabolitos adicionales, lo que sugiere que podría haber diferencias biológicas en cómo se manifiesta la SDE en hombres y mujeres.

Hacia un diagnóstico y tratamiento más precisos

Los hallazgos de esta investigación refuerzan la idea de que la SDE puede ser el resultado de circunstancias fisiológicas específicas. En el futuro, esto podría llevar a diagnósticos a través de análisis de sangre y a tratamientos personalizados.

Como señala la Dra. Tariq Faquih, una de los autores del estudio, "a medida que aprendemos sobre la biología, empezamos a comprender cómo y por qué se produce la SDE". Este conocimiento podría abrir la puerta a nuevas estrategias para prevenir y manejar trastornos del sueño, ayudando a quienes luchan con esta condición.



