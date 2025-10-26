¿Tienes reflujo? Este es la fruta rica en vitaminas que regula el funcionamiento del sistema digestivo

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de gases es una de las causas más comunes por la cual aparece el reflujo, debido a el anillo muscular impide que el ácido del estómago regrese al esófago y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, la obesidad también genera reflujo debido a la acumulación de toxinas.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el reflujo, pero también hay alternativas caseras a base de alimentos que cumplen la misma función, por ejemplo, el consumo de papaya combate el reflujo, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, según el doctor Ruslan Golovlion.

¿Cómo debes consumir la papaya?

Lo más recomendable es que la persona consuma mínimo 50 gramos de papaya al día, especialmente en la mañana durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

Cabe destacar, que la alimentación alta en grasas y ácidos también es perjudicial para el sistema estomacal, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta saludable.

En definitiva, para evitar el reflujo la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

