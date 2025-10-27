Visión 20/20: un sorprendente equipo de alta precisión en Venezuela permite operar cataratas y retina

Suscríbete a nuestros canales

Las cataratas son una afección ocular que consiste en la opacidad del cristalino, una lente natural del ojo encargada de enfocar las imágenes en la retina. Esta pérdida de transparencia provoca visión borrosa, sensibilidad a la luz y dificultad para ver de noche.

Suelen aparecer con la edad, aunque también pueden deberse a traumatismos, enfermedades metabólicas, exposición prolongada al sol o uso prolongado de ciertos medicamentos.

Por su parte, la retina es una capa de tejido sensible a la luz situada en la parte posterior del ojo. Entre las principales afecciones que puede presentar se encuentran la retinopatía diabética, la degeneración macular relacionada con la edad, el desprendimiento de retina y la retinitis pigmentaria.

Estas enfermedades pueden causar pérdida parcial o total de la visión si no se tratan a tiempo. La detección temprana mediante revisiones oftalmológicas es esencial para preservar la salud visual.

Tecnología de alta precisión

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) fortaleció su servicio de Oftalmología con la incorporación de un nuevo equipo de alta precisión, el Facoemulsificador Alcon Legion Vision System. Este moderno dispositivo permite realizar cirugías de cataratas y también procedimientos de retina, lo que amplía su versatilidad en el quirófano.

La doctora Susana de Curtis Martínez, especialista en retina médica y quirúrgica, explicó que esta actualización tecnológica representa un avance importante, ya que garantiza mayor seguridad, rapidez y eficiencia en las intervenciones oftalmológicas.

El equipo cuenta con una interfaz intuitiva y personalizable, lo que facilita el ajuste de parámetros según las necesidades del paciente y del cirujano, optimizando cada etapa del procedimiento.

El Facoemulsificador está diseñado principalmente para fragmentar y aspirar el cristalino opaco en las cirugías de cataratas mediante ultrasonido, pero su capacidad para realizar vitrectomías anteriores o de retina permite abordar complicaciones o realizar procedimientos combinados sin necesidad de trasladar al paciente.

