Abel Andrade diseñador venezolano detrás de los looks en la Casa de los Famosos

Abel Andrade, diseñador venezolano establecido en Bogotá desde hace más de nueve años, ha consolidado su carrera vistiendo a figuras como Yina Calderón (La casa de los famosos Colombia) y a la actual Miss Mundo Colombia, Catalina Quintero. Su colaboración con Calderón, en particular, desató reacciones virales: "se buscaba dejar una huella por su forma de vestir y lograr que el público hablara de ella por sus atuendos", explica Andrade. "El objetivo se logró y fue tendencia por semanas".

El trabajo con Calderón, reconocido por su irreverencia, no estuvo exento de críticas. "En la moda prevalece la diversidad. Este es un programa de entretenimiento: todo es válido", afirma el creador de 36 años, quien aceptó el reto bajo la premisa de que "el que no arriesga no gana". Los looks dominicales de la participante, desde vestidos con volúmenes exagerados hasta piezas futuristas, le otorgaron visibilidad en redes y acceso a nuevos proyectos.

Además de Calderón, Andrade ha vestido a animadoras como Andreina Castro, presentadoras como Ana Karina Soto y reinas de belleza como Izza Sevilla (Miss Mundo Honduras). Su portafolio incluye participación en certámenes como Miss Universe Colombia y Miss Grand Internacional.

Sobre su enfoque, el diseñador neoespartano recalca: "mi carrera está basada en reinas, fiestas y trajes de novia, pero ahora busco dejar una huella en el mundo". Entre sus metas figura confeccionar para artistas como la cantante Greicy o la modelo Ariadna Gutiérrez, mientras avanza en la apertura de su propia tienda. "Soy un venezolano haciendo cosas positivas", concluye.

