“Avengers: Doomsday” trae de vuelta a los X-Men

El avance más reciente de Avengers: Doomsday confirmó el regreso de los X-Men al universo cinematográfico de Marvel, integrando figuras de la era Fox con los personajes principales del MCU.

El video se centró en miembros clave del equipo mutante y estableció su presencia en la próxima película.

Las imágenes se enfocaron en tres personajes: Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y un breve adelanto de Cíclope (James Marsden).

El material mostró la Mansión X vacía y una partida de ajedrez entre Charles y Erik, en una escena que remite a las primeras entregas de la saga.

En otra secuencia, Cyclops retira su visor y utiliza un rayo óptico de máxima potencia en medio de una batalla. Luego, el avance concluye con la frase: “Los X-Men regresarán...”.

Esta confirmación generó expectativas entre los seguidores del universo Marvel. La inclusión de los X-Men responde a una estrategia del estudio para incorporar a personajes de la franquicia previa.

Además de Charles, Erik y Scott, se suman versiones adultas de Nightcrawler (Alan Cumming), Mystique (Rebecca Romijn), Bestia (Kelsey Grammer) y Gambito (Channing Tatum).

No se descarta la aparición de Wolverine (Hugh Jackman), Tormenta (Halle Berry) o Jean Grey (Famke Janssen).

El regreso de figuras históricas no se limita a los mutantes. Un avance anterior mostró a Steve Rogers (Chris Evans) como Capitán América.

Otro teaser se dedicó a Thor (Chris Hemsworth), quien aparece junto a su hija (India Rose Hemsworth) y pronuncia unas palabras antes de un enfrentamiento.

“Concédeme la fuerza de todos los padres, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y volver a casa con ella, no como un guerrero, sino como calor, para enseñarle no la batalla, sino la quietud, esa que yo nunca conocí”, se le escucha decir

El regreso de Robert Downey Jr. al MCU fue confirmado en el papel de Doctor Doom, antagonista central de la historia. El actor había anunciado su participación el año pasado durante la Comic-Con, generando preguntas sobre el enfoque que dará al nuevo personaje.

La dirección de Joe y Anthony Russo reúne a los Vengadores originales, la nueva generación, los Cuatro Fantásticos y los mutantes.

Algunos actores reconocieron que el nivel de confidencialidad es tal que desconocen con quién compartirán escenas o cómo se enlazarán las diferentes líneas temporales.

La iniciativa de lanzar tráilers diferenciados por personaje o grupos de héroes busca captar la atención de quienes no han visto nuevas producciones de Marvel desde Avengers: Endgame.

El regreso de los X-Men y la reunión de personajes históricos del MCU concentran la atención del público, que espera novedades sobre el desarrollo de la historia y la resolución del enfrentamiento contra uno de los villanos más poderosos del universo Marvel.

El estreno mundial de Avengers: Doomsday está programado para el 18 de diciembre de 2026.

