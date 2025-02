Chepa Candela: Cristian Castro confirma que se lanza al agua por cuarta vez ...

Suscríbete a nuestros canales

¡!jeeelooouuu!!...y, una vez más, les doy la bienvenida a ésta, la columna más esperada, leída, copiada, peeerooo…jaaamáaasss igualada del “periodismo farandulero” de este país, donde durante casi medio siglo, (¡Una pelusa!) el chisme se bate mejor que ¡en ninguna otra parte!…¡Duélale a quien le duela!...

Jacqueline Aguilera

Y como de chismear se trata, porque para eso me tienen aquí, paso a batirles que eso de que la gestión de JACQUELINE AGUILERA (¡¡Sussstooo!!) al frente del Miss Grand Venezuela arrancó mal, y como que no promete mucho, porque eso de exigirle a una candidata la friolera de ¡¡50 mil dólares!! (“Libres de polvo y paja”) para representar al país en el “templete” internacional, de ser “verdura el apio” (Como el ocumo, la yuca y la batata) evidentemente pone en tela de juicio la honestidad de dicha organización…y asoma, predice o avizora (Usted elige el verbo que mejor le parezca) lo que podría pasar con aquellas muchachas que esperan y aspiran entrar a la concurso nacional, el cual, dicho sea de paso, ya no tiene el mismo interés de sus comienzos…¡Síii, señores!...La exMiss Mundo, que debe seguir instrucciones de Osmel Sousa (El verdadero dueño de la franquicia) no dijo ¡ni pío! cuando le dieron la orden de cobrarle a la Tina Batson aquel dineral (Inversión que no está garantizada) para competir en el Miss Grand International 2005, lo cual la involucra directamente en la tramoya…porque eso legal no …pues que yo sepa, desde que el Miss Grand Venezuela ja participado en el templete fuera del país, ninguna candidata ha tenido que pagar…a menos que lo haya hecho por debajo de cuerda…Como quiera que sea, la Jacqueline Aguilera queda mal parfada ante esta propuesta…que supongo vibno de la mente macabra de Jesús Tovar y Esteban Velásquez, famosos por ser un par de tramoyeros ¡de marca mayor!...¿Estará al tanto Osmel de esta irregularidad?...¡Ujum!…

Escuela de talentos Canal I

Yyy “parlando” de irregularidades, les bato que un grupito de chicas y chicos que sueñan con hacer carrera como animadores, se reportaron con esta columnista para batirme que “algodón” raro están oliendo (¡Fo, fo!) de parte quienes manejan la cacareada ESCUELA DE TALENTOS de CANAL I, pues resulta y acontece que luego de que cada uno de ellos “se bajó de la mula” con los 150 dólares que exigen solo por dos clases “piches” (¡NI una más, ni una menos!) y pesar de que les prometieron que recibirían toda la información por E mail, ¡máasss nuncaaa¡ le han vuelto a ver las caras…y en vista de que nadie ha respondía al llamado de estos pobres muchachos y muchachas, se fueron hasta las instalaciones de dicha televisora…y lo que recibieron como respuesta fueron puras evasivas…”Chepa, alguien del canal nos dijo que no sabían de lo que estábamos hablando”, me soltó molesto uno de los afectados que, con tanto sacrificio y a duras penas, logró reunir el dinerito para pagar su inscripción…y ahora no sabe dónde fueron a parar esos reales…¿Eso no se llama estafa?…Malo, malo…

Cristian Castro

YYy casi al final del tecleo (que me deja los dedos vueltos “chicha”) me llegó la onda de que el CRISTIAN CASTRO confirmó a varios medios mexicanos que por cuarta vez ¡le dirá ¡¡adióosss a la soltería¡ pues, como ya se informó en varios portales faranduleros, le pidió la mano a su novia Mariela Sánchez…y ésta ¡no lo pensó dos veces!, comprometiéndose en matrimonio con el cantante que asegura estar muy enamorado…¿Y no lo estuvo de sus anteriores esposas?...Como quiera que sea, el hijo de Verónica Castro, (Que, por cierto le regará los anillos de boda) dice que en esta oportunidad será para siempre porque a los 50 años, es hora de asentar cabeza…¿Le creerá su futura esposa?...Bueno, habrá que darle el derecho a la duda al Cristian Castro, quien, les repito, ya lleva tres fracasos matrimoniales sobre el lomo…¿La pegará esta vez?...¡Amanecerá y veremos!...

