Crisis en Netflix: las críticas al final de “Stranger Things” obligan a sus creadores a dar explicaciones

La estrategia de Netflix de dividir la temporada final en dos volúmenes culminó con un episodio final de dos horas que apostó por un extenso epílogo emocional. Los Duffer siempre planearon cerrar la historia donde comenzó: en el sótano de los Wheeler, con el grupo jugando una última partida de Dungeons & Dragons antes de que Mike cerrara la puerta, simbolizando el fin de su infancia. "Este es sobre este grupo de personajes despidiéndose de su infancia", explicó Matt Duffer.

Sin embargo, la elección de dejar el destino de Once (Millie Bobby Brown) deliberadamente ambiguo —con Mike eligiendo creer que escapó, pero sin una confirmación explícita—, junto con la supervivencia de la mayoría del elenco principal, dejó a muchos fans con la sensación de que la narrativa no tuvo un cierre definitivo. La recepción se reflejó en datos concretos: la serie experimentó una caída brusca en su posición en el top mundial de Netflix al día siguiente del estreno, y el penúltimo episodio, "El Puente", se convirtió en el peor valorado de toda la serie en IMDb.

Los creadores en el ojo del huracán: defensas y arrepentimiento

Frente a la avalancha de preguntas y críticas, los Duffer iniciaron una gira de entrevistas para explicar sus decisiones creativas. Sin embargo, esta estrategia les salió contraproducente. Sus respuestas, que a menudo enfatizaban la ambigüedad y dejaban cabos sueltos —como el destino de la relación de Robin y Vickie o la desaparición repentina de los Demogorgones—, aumentaron la frustración de los fans que esperaban claridad.

La situación llegó a un punto tan álgido que Matt Duffer se arrepintió públicamente de haber dado esas entrevistas. En el podcast Happy Sad Confused, admitió: "Realmente no debería haber hecho ninguna de estas entrevistas post-mortem... Estoy, como, agotado". Pidió a los descontentos que le dieran un respiro, alegando que estaba recuperándose de una gripe. Esta petición fue recibida por muchos como una actitud evasiva, reforzando la crítica de que los creadores no estaban seguros de su propio final.

A pesar de la polémica, los hermanos Duffer se mantienen firmes en su visión. Consideran el final como un "hermoso" cierre de un viaje de maduración, donde la magia de la infancia (encarnada por Once) perdura en el recuerdo, incluso si la realidad es más compleja. La puerta del sótano de Hawkins está cerrada, pero el debate sobre cómo se cerró la historia promete continuar.

