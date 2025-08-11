¡De rey a villano! Los más grandes escándalos de Osmel Sousa, el ‘Zar de la belleza’

Suscríbete a nuestros canales

Por años, Osmel Sousa fue el arquitecto de los sueños de muchas venezolanas, el hombre que convirtió a Venezuela en una fábrica de Miss Universo. Sin embargo, el brillo de las coronas no ha logrado tapar las sombras que lo persiguen: rumores de redes de favores sexuales, declaraciones explosivas que dividen opiniones y enfrentamientos públicos que han puesto su nombre en el ojo del huracán. Entre la admiración y el escándalo, el “Zar” ha aprendido a desfilar por la pasarela más difícil: la de la polémica.

Una corona que levantó sospechas de corrupción

Osmel Sousa generó gran revuelo al afirmar en un podcast que la corona de Miss Universo 2013 fue "regalada" por un empresario ruso que habría financiado el evento a cambio de un favor que Gabriela Isler le había hecho para que pudiera negociar con Venezuela el petróleo. Aunque Sousa salió recientemente retractandose asegurando que sus palabras fueron bajo los efectos del alcohol, el daño ya estaba hecho y abrió dudas respecto a la transparencia del certamen.

Denuncias de acoso, prostitución y renuncia dramática

En 2018 estalló el escándalo cuando exconcursantes denunciaron presiones para participar en redes de prostitución y favores sexuales con empresarios y políticos influyentes a cambio de apoyo. Posteriormente, Sousa difundió un comunicado defendiendo que siempre protegió a las participantes y rechazando cualquier uso de ellas como “moneda de cambio”. Poco después, renunció abruptamente a su cargo tras 40 años al frente del concurso.

Comentarios homofóbicos y burlones que generaron polémica

En 2021, tras la revelación pública de su orientación sexual por parte del Mister Venezuela 2004, Francisco León, Osmel reaccionó de forma polémica, afirmando de forma burlesca que siempre se supo que era gay y lanzando comentarios como: “¿Tú no quieres abrirme el clóset?”. Su actitud generó críticas por falta de tacto y respeto hacia la comunidad LGBTQ+.

Declaraciones racistas: “Las negras venezolanas no son bonitas”

En una entrevista de 1997 para la revista LATINA, Osmel comentó que “la negritud venezolana no es bonita”, diciendo que a las mujeres negras las excluía del concurso porque “no encajaban” en sus estándares, aunque luego integraría a una negra de rasgos más blancos. Estas afirmaciones, recuperadas en redes en 2018, generaron indignación por su evidente sesgo racial.

La “mafia” detrás de las coronas

La historia de Sousa no solo está salpicada de éxitos: también se habla de una red interna, calificada como “mafia, que operaba detrás del certamen, manipulando el proceso y distorsionando el mérito real de las participantes. Esta crítica histórica apunta a un sistema defectuoso en la "fábrica de misses" venezolana .

Vicario de la elegancia y la producción de ganadoras de belleza, Osmel Sousa ha transitado del trono al centro de fuertes controversias: acusaciones de corrupción, racismo, homofobia, burlas insensibles y un entorno tóxico tejido tras bastidores. Su legado sigue siendo objeto de debates encendidos en la farándula venezolana.

