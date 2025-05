Doble de acción demanda a Kevin Costner por rodaje de escena de violación sin consentimiento en "Horizon"

Suscríbete a nuestros canales

La doble de acción Devyn LaBella (34 años) demandó a Kevin Costner, su productora Territory Pictures y las películas de Horizon en la corte superior de California. Según la denuncia presentada este martes, el actor y director la obligó a rodar una "escena de violación no programada y que no estaba en el guion" el 2 de mayo de 2023, sin coordinador de intimidad ni previo aviso. LaBella, doble de la actriz Ella Hunt, declaró: "El impacto [...] ha sido profundo, no solo poniendo patas arriba una carrera que LaBella ha tardado años en construir, sino dejándole un trauma permanente".

El incidente ocurrió durante el rodaje de Horizon 2. Tras grabar una escena planificada el 1 de mayo con protocolos de intimidad, al día siguiente Costner añadió una toma que no formaba parte del guion, en la cual el actor Roger Ivens (1,90 m) "trepaba sobre la actriz y le arrancaba violentamente la falda". La demanda detalla: "Costner instruyó a LaBella para tumbarse mientras Ivens [...] trepaba sobre ella y le levantaba la falda mientras agarraba sus piernas para que no se moviera", exponiendo sus "partes íntimas" mientras menstruaba. LaBella afirmó que Hunt rechazó la escena y abandonó el set, violándose normas del sindicato SAG-Aftra que exigen 48 horas para revisar escenas sexuales.

Los abogados de Costner respondieron: "La afirmación de Devyn LaBella no tiene absolutamente ningún mérito, y se contradice completamente con sus propias acciones y los hechos". En un comunicado a Variety y Deadline, añadieron: "Costner siempre busca asegurarse de que todo el mundo trabaja de manera cómoda en sus películas" y tildaron a LaBella de "acusadora en serie" con "tácticas de chantaje". Presentaron mensajes donde LaBella agradecía por "semanas maravillosas" tras el rodaje.

La demanda incluye nueve cargos: acoso sexual, entorno laboral hostil, ruptura de contrato (al no proveer coordinador de intimidad) e infligir estrés emocional intencional. Los abogados de LaBella enfatizaron que buscan "señalar los continuos fallos [...] en las empresas de producción de Hollywood [...] para comprender las repercusiones de actuar en escenas sexualmente explícitas".

