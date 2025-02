El terror se apodera de las salas de cine del país: "Criatura Infernal" se estrena el 13 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El director Damien LeVeck, conocido por su película The Cleasing House en el año 2019, una vez más sorprende con una historia de terror, en la que juega con la imaginación y las emociones del espectador.

En tan solo 96 minutos, el público se sumergirá en la lucha de Faith, una madre desesperada por salvar a su hija de una terrible enfermedad, mientras dos visitantes inesperados se verán envueltos en esta aterradora cinta.

El papel de Faith es interpretado por Chrissy Metz, reconocida por su actuación como Kate Pearson, en la serie estadounidense This is Us, por la que fue nominada

como Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática en los Premios Emmy (2017), Critics Choice Awards (2018) y Globos de Oro (2017 y 2018).

Además, recibió el premio a Mejor Actuación de Reparto en los Screen Actors Guild Awards, en 2018 y 2019. Annalise Basso interpreta a Charm, la hija de Faith, con quien mantiene una relación tensa y dependiente.

El reparto se completa con Scout Taylor-Compton, como Liz y Connor Paolo, como Kory, dos hermanos que irrumpen en la casa, para protegerse de una tormenta invernal, solo para descubrir que algo misterioso está ocurriendo en el lugar.

Criatura Infernal: el secreto aterrador de la oscuridad llega a las salas de cine de Venezuela, el próximo 13 de febrero, distribuida por Mundo d Película.

