En imágenes: así lucirá la nieta de Carolina Herrera en el baile de debutantes de París

Suscríbete a nuestros canales

El calendario social internacional vuelve a posar su mirada en París este fin de semana con la celebración de Le Bal des Débutantes (Le Bal), un evento que combina la tradición aristocrática del siglo XVIII con la alta costura y la filantropía contemporánea.

La edición de este año, que tendrá lugar el 29 de noviembre, cuenta con una de las presentaciones más esperadas: la de Carolina Lansing, nieta de la icónica diseñadora venezolana Carolina Herrera.

Tradición con fines benéficos

Conocido como el "Baile de Debutantes", este evento moderno fue refundado en 1994 por Ophélie Renouard. Su misión es doble:

Plataforma Global: Reunir a una veintena de jóvenes brillantes (de 16 a 22 años), procedentes de la realeza, grandes fortunas o familias de celebridades, ofreciéndoles una "puesta de largo" de alcance internacional. Filantropía: A diferencia de sus predecesores históricos, Le Bal reune fondos anualmente para organizaciones centradas en la salud y el empoderamiento de mujeres y niños, como la Association pour la Recherche en Cardiologie du Fœtus à l'Adulte (ARCFA).

Las debutantes deslumbran con joyas de ensueño y exclusivos diseños de las casas de costura más prestigiosas del mundo (Dior, Elie Saab, etc.) durante una cena de gala y el emblemático vals inaugural en el lujoso hotel Shangri-La de París.

El legado de Carolina Herrera en el vals

El foco mediático de la edición 2025 recae sobre Carolina Lansing, de 21 años y estudiante de Comunicaciones. Su participación no solo la inscribe en la lista de jóvenes de élite, sino que subraya la poderosa influencia de la moda latinoamericana en el jet set global.

Carolina debutará con un vestido diseñado por la firma Carolina Herrera, bajo la dirección creativa de Wes Gordon. Esta elección refuerza el vínculo familiar con la elegancia atemporal que ha vestido a figuras históricas y contemporáneas.

Carolina asistirá acompañada por su hermano menor, Magnus, quien cumplirá el estricto rol de cavalier (acompañante) para el vals inaugural. La joven ve este debut como una "experiencia transformadora" que la impulsará como futura líder y embajadora de causas filantrópicas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube