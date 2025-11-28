Fin de 'La Casa de Alofoke': así fue la participación de Daniela Barranco

Suscríbete a nuestros canales

La participación de la cantante venezolana Daniela Barranco, en el reality show de 'La Casa de Alofoke 2', fue uno de los personajes que definió el reality, a pesar del drama de su salida, la criolla se consolidó como una de las concursantes más queridas y efectivas, asegurando su lugar en el Top 10 de la tabla de posiciones hasta el momento de su final.

Aunque el show ya llegó a su fin, dejando como ganador a Andy de la Cruz, "La Fruta", la influencer venezolana se mantuvo firme en el ranking, logrando una posición dentro del Top 10 de la tabla general final, lo cual demuestra el fuerte apoyo que recibió del público.

El verdadero triunfo de Daniela Barranco, llegó a través de la música, debido a todos los contactos que tuvo con diversos artista, además de que el cantante puertorriqueño Tito El Bambino visitó la casa, reconoció el talento de la venezolana y le ofreció una oportunidad única: grabar un tema o canción en colaboración.

Asimismo, se pudo conocer que el famoso cantante le regaló un costoso reloj de la marca Tank Louis Cartier Large Model y, según información suministrada en Internet, tiene un valor de 14.800 dólares americanos.

Este importante impulso profesional eclipsó cualquier drama de la tabla de posiciones. Aunque no se llevó el premio final, Daniela Barranco convirtió su paso por "La Casa de Alofoke 2" en un trampolín directo hacia la industria musical de la mano de un grande del reguetón.

Para el final del show se hicieron virales algunos videos de la venezolana junto a su compatriota Diosa Canales, quien durante su participación siempre la vio como "su hija", y alguien que siempre apoyó mucho a Barranco.

Además, ambas cantantes venezolanas aseguraron que pronto traerían alguna colaboración musical.

Finalmente, tras su participación en en "La Casa de Alofoke 2", Daniela Barranco regresa a Caracas para reencontrarse con su público en un formato cercano y personal.

En este sentido, la criolla presentará su espectáculo "Daniela Barranco en Íntimo" el próximo domingo 22 de diciembre de 2025, en el local MoDo Caracas.

