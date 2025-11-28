Violento allanamiento a la madre de Benny Blanco: así reaccionó la suegra de Selena Gomez ante situación de peligro

Suscríbete a nuestros canales

Un grave incidente sacude a la familia del productor musical Benny Blanco, esposo de la cantante Selena Gomez, cuando la madre del productor, Sandra Levin, sufrió un aterrador allanamiento en su residencia de Studio City, Los Ángeles.

El hecho causó una gran alarma, no solo por la brutalidad del ataque sino por la conexión familiar que tiene con una de las parejas más mediáticas del espectáculo en la actualidad.

Según informaron medios internacionales, el asalto ocurrió en horas de la noche del pasado lunes, cuando Sandra Levin se encontraba sola en casa. Según los reportes, el modus operandi de los intrusos fue forzar violentamente la entrada a la vivienda.

La situación de pánico comenzó cuando la señora Levin escuchó el sonido de cristales rotos y su instinto de supervivencia tomó el control, y actuó de inmediato al correr al segundo piso de la vivienda y logró encerrarse en el baño de una de las habitaciones, utilizando este espacio como su escondite.

Mientras estaba oculta, Levin pudo escuchar a los asaltantes, descritos como hombres enmascarados, recorrer el segundo piso y abrir puertas en su búsqueda.

Los informes señalan que, en un momento de desesperación, Sandra Levin entreabrió la puerta del baño, lo que pudo haber sido el factor decisivo. Al parecer, este movimiento alertó a los intrusos, quienes huyeron rápidamente de la escena sin haber logrado herirla.

Afortunadamente, la suegra de Selena Gomez resultó ilesa físicamente. Sin embargo, se reporta que está lidiando con el shock emocional y el trauma generado por el violento allanamiento.

