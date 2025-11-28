Chayanne celebró el 'Día de Acción de Gracias' en familia: mostró sus habilidades culinarias

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el icónico cantante puertorriqueño Chayanne suele mantener su vida familiar privada, la tradición y el calor de su hogar se vuelven protagonistas cada vez que se acerca el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), esta festividad se convierte en un pilar anual para la unión de la familia.

Aunque el intérprete de "Torero" no suele compartir detalles en tiempo real de la cena familiar, en esta oportunidad, decidió subir un video a través de sus redes sociales de un momento muy íntimo en el que se le puede ver disfrutar de la comida e incluso hasta cocinar.

"Desde mi isla, rodeado de los que amo, entre risas, comida rica y calor boricua, celebro todo lo bueno que la vida me ha regalado. Gracias por estar siempre conmigo. Happy Thanksgiving, mi gente bonita", escribió Chayanne en la publicación.

Cabe destacar, que la esencia de la celebración es la gratitud, y la familia se reúne en torno a una mesa rebosante, siguiendo la costumbre estadounidense del pavo, el relleno y las tortas de calabaza.

En años anteriores, Chayanne y su esposa han posado junto a sus hijos para la tradicional foto de Thanksgiving, y demostrar la gran complicidad y el apoyo mutuo que existe en el clan.

