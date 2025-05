Hijo de Matthew McConaughey debuta en cine con papel en Way of the Warrior Kid y revela consejos de su padre

Suscríbete a nuestros canales

Levi McConaughey, hijo de Matthew McConaughey y Camila Alves, debutará en el cine con un papel secundario en Way of the Warrior Kid, filme basado en la novela de Jocko Willink. La película, protagonizada por Chris Pratt y Linda Cardellini, sigue a Marc, un niño de 13 años que encuentra un mentor en su tío Jake, un Navy SEAL. Aunque no tiene fecha de estreno, el proyecto marca el primer rol actoral formal de Levi, quien ya participó en The Lost Bus (2025), donde su padre compartió créditos con América Ferrera.

Camila Alves reveló durante el evento benéfico MJ&M en Austin (24 de abril) que el camino de Levi no fue sencillo: “Consiguió un papel en una de las películas que hizo Matthew […] lo hizo todo. Se lo ganó él mismo”. Destacó que su hijo realizó múltiples audiciones y reuniones para obtener el rol en Way of the Warrior Kid, demostrando su compromiso sin depender del apellido.

Matthew McConaughey, aunque no está involucrado en la producción, fungió como mentor. Levi compartió sus consejos en People: “No andarse con rodeos, asumir la responsabilidad de lo que haces y tomar una decisión […] comprometerse con ella”. El actor añadió: “No tengas miedo de hacer el ridículo. Lo hice muchas veces, y es mucho más fácil ir a lo grande y volver a la realidad”.

La familia, usualmente reservada, asistió junta al evento de MJ&M —organizado por Matthew, Mack Brown y Jack Ingram—, que recauda fondos para salud y educación infantil. Levi, junto a sus hermanos Vida (15) y Livingston (12), acompañó a sus padres en la velada, marcando un raro momento público de los McConaughey.

