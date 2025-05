Hoy fue el último día del casting de "Camino a Somos Tú y Yo” y Gustavo Elis cuenta parte de lo que evaluó el jurado

Hoy culminó oficialmente el casting de Camino a Somos tú y yo, y con él, una intensa jornada de descubrimiento, emociones y decisiones difíciles para el jurado. Gustavo Elis, uno de los responsables de seleccionar a la nueva generación de talentos del fenómeno juvenil, ofreció un balance de lo que se evaluó durante todo el proceso.

"Hemos visto muchísimo talento, de verdad. Fue una tarea sumamente difícil”, declaró el artista, dejando claro que la selección no se basó únicamente en quién cantaba o actuaba mejor.

Durante los días de audición, el jurado analizó mucho más que habilidades técnicas. Cada participante fue observado desde el primer instante: su energía, su presencia, su carisma. Según Elis, muchas veces el veredicto comenzaba a formarse incluso antes de que dijeran una sola palabra.

La conexión emocional, la autenticidad y la actitud también fueron claves, muchos talentos sorprendieron por su transformación sobre el escenario, el cantante detalló que hubo a quienes se les entregó una gorra abriendo les la brecha para las próximas evaluaciones, pero resaltó que quienes no hayan recibido el obsequio aún tienen oportunidad.

“Muchos se fueron hoy sin gorra, pero eso no significa que están fuera. Me atrevería a decir que hay más de 100 personas que vamos a estar llamando para la siguiente fase. Así que, de corazón, no se desanimen.”