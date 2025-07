Justicia para Keanu Reeves: la policía chilena devuelve al actor los relojes robados en su mansión de Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

Agentes de la PDI y el Ministerio Público chileno se dirigieron este miércoles a la embajada de EE.UU. en Santiago para devolver 17 relojes de lujo sustraídos en diciembre de 2023 de la mansión de Keanu Reeves. El botín, hallado en un allanamiento en Peñalolén, fue ocultado por un miembro de una banda que también asaltó una residencia en el barrio alto de Santiago. Entre las piezas destacaba un Rolex Submarine con una inscripción única: “The John Wick Five, Thank You, Keanu. JW4. 2021”, regalo del actor para sus dobles de acción.

Más allá de su valor económico (USD 10 mil por unidad), los relojes poseen un significado sentimental irreemplazable: simbolizan el agradecimiento de Reeves hacia su equipo en las películas de John Wick. La policía chilena descubrió además una fotografía comprometedora donde uno de los detenidos posaba con el botín dentro de la mansión violada. El sujeto, ya condenado en Chile por robo y receptación aduanera, formaba parte de una red de ocho integrantes que operó con violencia e intimidación.

Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, detalló durante la formalización: "Logramos establecer la consumación de 15 delitos de robo con intimidación, violencia y en lugar habitado (...) esta banda criminal estaba integrada por ocho sujetos".

El rastro internacional y la devolución

La investigación reveló vínculos transfronterizos: "Un par de evidencias tienen característica especial, atribuibles a un delito ocurrido fuera de nuestro territorio, específicamente en Estados Unidos", precisó Haeger. Mientras el principal detenido cumple condena en Chile, otros dos sospechosos están en el extranjero con órdenes de captura activas, y un segundo implicado falleció. Tras ser identificados por Reeves, los relojes —trofeos delictivos con historia hollywoodense— inician su viaje de regreso a manos del FBI, cerrando un capítulo internacional del crimen organizado.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube