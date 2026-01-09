Khloé Kardashian quiere desafiar el paso del tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Khloé Kardashian generó opiniones al compartir que desea congelar su cuerpo. La declaración la realizó durante un episodio de Ask Me Anything de su programa Khloé In Wonder Land, donde respondió a diversas preguntas sobre su vida personal y sus experiencias.

En el programa, la cofundadora de Good American explicó su ambición con claridad: “Tan pronto como pueda ser congelada y preservada, apúntenme”, dijo, dejando entrever su intención de desafiar el proceso natural de envejecimiento y aspirar a vivir hasta los 104 años.

Khloé Kardashian reconoció que su deseo de preservación corporal no se limita a la estética, sino que también refleja la presión social y mediática que enfrentan las figuras públicas por mantenerse jóvenes. “La presión para verse joven y bonita es inmensa”, expresó.

Esta noción de “congelar” el propio cuerpo podría referirse a los avances en la criónica y otras tecnologías de preservación.

La criónica es la práctica de preservar individuos a temperaturas muy bajas con la esperanza de que futuros avances médicos puedan devolverles la vida o restaurar su salud.

El año pasado, Khloé Kardashian respondió directamente en Instagram a un video del doctor Jonathan Betteridge, quien hizo una comparativa entre fotos de ella con 15 años de diferencia, señalando posibles intervenciones estéticas.

“¡Lo tomo como un gran cumplido! Primero que nada, creo que estas fotos tienen unos 15 años de diferencia. Pero aquí va una lista de cosas que sí me he hecho. Siempre he sido muy abierta con lo que me he hecho, así que aquí vamos”, escribió en la sección de comentarios del video.

Khloé es una de las pocas celebridades que habla abiertamente de los procedimientos estéticos que eligió para sentirse bien con su imagen.

Entre los primeros procedimientos que mencionó, confirmó que se sometió a una rinoplastia con el reconocido cirujano plástico Dr. Raj Kanodia, de Beverly Hills. También reveló que se ha hecho depilación láser en la línea del cabello y en otras partes del cuerpo con la clínica @sevlaseraesthetics.

Además, explicó que se sometió a botox y sculptra, y que también le removieron un tumor en la mejilla.

Sobre los rellenos faciales, fue igual de clara: “Tuve filler en el pasado, pero no me he puesto ninguno en los últimos años (escuché que nunca se va del todo, así que seguro aún está ahí, pero más calmado)”.

La menor de las Kardashians compartió que probó tratamientos menos invasivos, como sofwave, una terapia láser para reafirmar la piel que también la utiliza su hermana Kim Kardashian, especialmente antes de eventos importantes como la Met Gala.

Otro procedimiento que mencionó fue la colocación de hilos de colágeno debajo del mentón y el cuello.

En cuanto al cambio más visible, su notoria pérdida de peso, Khloé Kardashian explicó que fue parte de un proceso largo. “He perdido 80 libras (40 kilos) a lo largo de los años (lento pero constante)”, escribió y etiquetó a su entrenador personal.

La celebridad también reveló algunos de los tratamientos tópicos que forman parte de su rutina de belleza: “Faciales con esperma de salmón, faciales regulares, péptidos, vitaminas y cuidado de la piel diario”.

Este tipo de faciales, aunque polémicos, ganaron popularidad entre las estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Miley Cyrus y Denise Richards.

