La nueva vida de Kevin Spacey: ¿Cómo sobrevive el actor ocho años después del escándalo de Hollywood?

La vida del reconocido actor Kevin Spacey dio un giro dramático y complejo, ocho años después de que su exitosa carrera se desmoronara por múltiples denuncias de acoso sexual, el ganador del Óscar supuestamente se encuentra en una situación precaria, debido a que ahora vive en hoteles y estaría sin una residencia fija, según reveló en una entrevista publicada por The Telegraph.

Este giro se produce tras un periodo judicial turbulento, donde el intérprete ha enfrentado varios procesos legales que lo alejaron de los grandes escenarios y producciones de Hollywood.

Kevin Spacey conocido por personajes icónicos como Frank Underwood en House of Cards, confirmó que su situación actual es una consecuencia directa y devastadora de los costos legales que ha enfrentado en múltiples juicios a lo largo de casi una década.

"Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs, voy a donde hay trabajo, literalmente no tengo un hogar, eso es lo que intento explicar", relató el doble ganador del Oscar, que recientemente participó de un espectáculo en la ciudad de Limassol, en Chipre.

El golpe más duro fue la pérdida de su casa en Baltimore, la cual fue embargada y vendida en una subasta. Kevin Spacey detalló que los gastos para defenderse de las acusaciones en Estados Unidos y el Reino Unido fueron "astronómicos", agotando sus recursos y dejándolo con deudas de millones de dólares.

A pesar de evitar la bancarrota formal, el actor reconoció que su situación económica "no es buena", con todas sus pertenencias personales almacenadas en depósitos.

La batalla legal de Kevin Spacey

El declive del famoso comenzó a finales de 2017, cuando fue abruptamente despedido de House of Cards y apartado de cualquier proyecto importante de Hollywood, marcando un fin de facto a su carrera en la cúspide.

Aunque el actor ha logrado importantes victorias legales, como su absolución de nueve cargos de delitos sexuales en un juicio penal en Londres en 2023, estas victorias no han revertido el daño profesional.

La situación de Kevin Spacey subraya una realidad compleja en la industria, dónde a pesar de la limpieza de su expediente penal, el estigma social y la aversión al riesgo de los estudios mantienen al actor en una lista negra.

