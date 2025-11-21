Ozuna y Beéle se unen en nuevo proyecto: con este video los artistas sorprenden a sus fanáticos

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Ozuna, se une a su colega colombiano Beéle para presentar su más reciente sencillo, "Enemigos", un tema que se presenta como un adelanto de lo que será su álbum en conjunto, titulado "STENDHAL", un proyecto musical que promete ser un punto de inflexión en la fusión de lo urbano, el afrobeats y los beats caribeños. La producción completa está pautada para debutar el próximo 5 de diciembre.

Producido por Ovy on the Drums, el nuevo sencillo es una mezcla de ritmos urbanos con marcadas influencias afrocaribeñas. Un comunicado de su equipo destaca la entrega visceral y cargada de sentimiento de ambos artistas.

Este track es el claro indicio de la dirección sonora que tomará el esperado disco, que junta al puertorriqueño con la joven promesa de Colombia. La canción incorpora un fragmento del icónico éxito de bachata "Los Infieles", escrito e interpretado por Anthony 'Romeo' Santos junto al grupo Aventura y lanzado originalmente en 2006.

Según la información de prensa, este guiño a la pieza de Aventura es un homenaje a una de las obras más decisivas en la evolución del sonido latino moderno.

Para Ozuna, "Enemigos" nació de una profunda conexión emocional. "Nuestra meta era contar una historia que impactara el alma. Trabajar con Beéle y Ovy hizo que todo se desarrollara de una forma muy espontánea", comentó el artista en las declaraciones.

Por su parte, Beéle complementó esta idea, asegurando que es una canción "que se siente en lo profundo". "Conseguimos una mezcla de melodía y emoción que conecta desde el primer momento", agregó.

