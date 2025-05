La venenosa muestra resultados de su cirugía mamaria en redes sociales: Quede loca

Suscríbete a nuestros canales

Carolina Sandoval, conocida como La Venenosa, generó atención en redes sociales al publicar un video donde exhibe los resultados de su reciente intervención quirúrgica, que incluyó un levantamiento mamario, reducción de talla y cambio de implantes.

En el material audiovisual, Sandoval luce la parte superior de un traje de baño y expresa satisfacción con el nuevo tamaño, que ajustó para armonizar con cambios recientes en su peso. A pesar de que solo ha pasado un mes desde la cirugía, la presentadora no pudo evitar la emoción de ver sus resultados y compartirlos en redes.

El procedimiento fue realizado en Miami por el cirujano plástico Daniel Careaga, de Careaga Plastic Surgery, clínica especializada en cirugías mamarias. En el video, Sandoval mencionó humorísticamente: "no le digan a mi doctor que me he quitado las vendas", al mismo tiempo que le felicitaba y agradecía por su trabajo.

Actualmente, Sandoval se encuentra en fase de recuperación y retomará sus actividades profesionales próximamente. Su experiencia resalta conversaciones sobre cirugías estéticas vinculadas a salud física y autoaceptación, más que a estándares externos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube