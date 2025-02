Lady Gaga llega a Brasil en mayo: Dará un concierto gratuito en Copacabana

Suscríbete a nuestros canales

Lady Gaga, anunció su regreso a Brasil con un concierto gratuito en la Playa de Copacabana el próximo sábado 3 de mayo.

El evento donde se presentará, forma parte de la iniciativa “Todo Mundo no Rio” de la Alcaldía de Río de Janeiro y la productora Bonus Track, que busca ofrecer espectáculos internacionales gratuitos en los próximos años y que genera gran expectativas entre sus fanáticos.

Gaga, lo anunció a través de sus plataformas, expresó su entusiasmo por volver al país. “Llevaba años muriéndome por venir a actuar para ustedes.

Se me rompió el corazón cuando tuve que cancelarlo hace un tiempo porque me hospitalizaron. Su comprensión significó mucho para mí. Ahora vuelvo y me siento mejor que nunca. Prepárense para el MAYHEM en la playa”, declaró la cantante.

El concierto está programado para comenzar a las 9 de la noche (BRT) y contará con la cobertura en vivo de TV Globo y Multishow, además del patrocinio de la marca Corona.

El presidente de Bonus Track, Luiz Oscar Niemeyer, destacó la importancia de estos eventos para el turismo y la economía local. “Estos espectáculos no solo brindan entretenimiento, también actúan como un catalizador económico para la ciudad”, comentó.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, agregó: “La presentación de Madonna generó un retorno económico de aproximadamente 300 millones de reales con una inversión pública de solo 10 millones. Esperamos que el concierto de Gaga tenga un impacto similar”.

Lady Gaga visitó Brasil por primera vez en 2012, durante su gira Born This Way Ball. En esa ocasión, su presentación en Río fue marcada por una intensa lluvia, y en São Paulo, sufrió un incidente con un objeto lanzado desde la multitud. La artista había planeado regresar en 2017 para el festival Rock in Rio, pero tuvo que cancelar debido a complicaciones de salud.

