La organización Miss Universo Jamaica, emitió un comunicado en redes sociales, informando sobre las graves consecuencia de la caída durante la competencia preliminar de Miss Universe 2025 para la reina de belleza, Gabrielle "Gabby" Henry, quien permanece hospitalizada en Tailandia.

Su hermana, Phylicia Henry-Samuels, que se encuentra actualmente en Tailandia con su madre, Maureen Henry, informó a la organización sobre los últimos acontecimientos.

"Gabby no está evolucionando tan bien como hubiéramos esperado, pero el hospital continúa tratándola en consecuencia".

Deberá permanecer en cuidados intensivos

En el comunicado señalan que Gabrielle deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un mínimo de siete (7) días, mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada.

"Durante este momento profundamente difícil, la Organización Miss Universo Jamaica hace un llamado sincero a los jamaiquinos en casa y en toda la Diáspora para que sigan manteniendo a Gabrielle en sus oraciones. También animamos a amigos, seguidores y simpatizantes de todo el mundo a unirse para enviarle amor, fuerza y esperanza".

La organización pide "respetuosamente al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar más angustia a la familia".

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

El 19 de noviembre, durante la competencia preliminar de Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, cayó del escenario.

Durante la pasarela de traje de noche, pisó fuera del escenario y cayó. De inmediato las luces se apagaron y fue socorrida, pues no podía ponerse en pie.

