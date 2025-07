Protagonista de “Chespirito” responde a las polémicas de la serie: Sólo soy un intérprete del cuento

Suscríbete a nuestros canales

Pablo Cruz aborda las polémicas generadas por 'Chespirito: Sin querer queriendo', serie que concluyó tras ocho episodios cargados de debates en redes sobre el retrato de figuras como Florinda Meza. El actor aclara su posición desde el inicio: "Ésta, como otras producciones [...] fue una historia de ficción que contar", negando pertenencia personal a las controversias. Destaca que la serie se arraiga en temas colectivos pues "la propiedad intelectual de Chespirito [...] está conectada con el consciente colectivo desde hace décadas".

Cruz reconoce el valor promocional del debate: "La controversia nos ayuda mucho a compartir nuestro trabajo. Es una herramienta de promoción útil", pero critica la confusión entre ficción y vida real: "La gente empieza a exigir cosas como si estuviéramos hablando de la realidad y se les olvida que esto es cuento". Para él, el objetivo es reflexivo, no judicial: "Lo que pasa en ficción tiene la idea de repercutir reflexivamente [...] No tanto para juzgarnos y etiquetarnos. Eso me parece ocioso", enfatizando su distancia emocional del conflicto.

Respeto y neutralidad ante figuras reales

Sobre las reacciones de Florinda Meza y otros involucrados históricos, Cruz expresa admiración sin comprometerse: "Todos esos personajes [...] merecen todo mi respeto, toda mi admiración". Invita a que cuenten "su versión" mientras recalca su rol limitado: "No los conozco [...] así que sólo me corresponde divertirme con toda la polémica [...] La polémica no me pertenece a mí [...] Yo sólo soy un intérprete del cuento". Esta postura subraya su enfoque en el arte narrativo sobre el drama personal.

Al abordar su futuro, Cruz planea evitar el encasillamiento: "No sé por cuánto tiempo (lo identificarán como Chespirito). [...] Es un reto que hay que brincar". Revela su transición hacia la dirección, inspirándose en el propio Gómez Bolaños: "Quiero escribir [...] pensando en mí como público". Sobre la fama, reflexiona con pragmatismo: "¿Qué es la fama? [...] Ha sido algo donde he percibido un gran cariño [...] pero que también siento que [...] es proyección", manteniendo humildad ante el reconocimiento.

