¿Qué ver en enero del 2026? Estas son las series que se estrenan durante el comienzo del año

Enero arranca con uno de los estrenos más significativos: el capítulo final de "Stranger Things", que llegó a Netflix el 31 de diciembre para poner broche a casi una década de aventuras en Hawkins. Este evento se complementa con otra despedida, la séptima y última temporada de "La familia Upshaw", prevista para el 15 de enero en la misma plataforma.

Pero el mes también está cargado de nuevos comienzos. La apuesta más arriesgada llega de la mano de HBO Max con "El caballero de los Siete Reinos", una nueva incursión en el universo de Juego de Tronos que se estrena el 19 de enero. Esta serie, que sigue las aventuras del caballero Dunk y su escudero Egg, promete un tono más liviano y aventurero que sus predecesoras.

Regresos muy esperados y la guerra de las plataformas

Las plataformas también confían en el poder de sus franquicias consolidadas. Netflix divide en dos partes la cuarta temporada de "Los Bridgerton", cuya primera mitad se publicará el 29 de enero, centrándose esta vez en el romance de Benedict Bridgerton. HBO Max, por su parte, estrena el 9 de enero la segunda temporada de "The Pitt", el drama médico ganador del Emmy que regresa con Noah Wyle a la cabeza.

La competencia se extiende a todos los servicios. Disney+ introduce un nuevo héroe en el Universo Marvel con "Wonder Man", protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, el 28 de enero. Prime Video ofrece el thriller de atracos "El robo" con Sophie Turner el 21 de enero, mientras que Apple TV+ continúa sagas de éxito como "Teherán" y "Las gotas de Dios", que regresan el 9 y el 21 de enero, respectivamente.

Un vistazo al resto del mes

Más allá de los grandes titulares, enero está repleto de estrenos para todos los gustos. La ficción española mantiene una fuerte presencia con la cuarta temporada de la exitosa comedia "Machos Alfa" en Netflix (9 de enero) y la segunda temporada de "Marbella. Expediente judicial" en Movistar Plus+ (22 de enero).

Los amantes del misterio tienen una cita el 15 de enero con la miniserie "Agatha Christie: Las siete esferas" en Netflix, y los del thriller psicológico, con "Él y ella", protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, el 8 de enero también en Netflix. Este despliegue confirma que la guerra por el streaming en 2026 ha comenzado con una oferta tan amplia como diversa, asegurando que hay una serie para cada espectador en este inicio de año.

