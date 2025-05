Rachel Gupta revela por qué abandonó Miss Grand International: Ellos no sabían si yo estaba viva o muerta hasta que me veían en alfombras

Suscríbete a nuestros canales

La modelo Rachel Gupta, quien recientemente renunció a su título como representante en el concurso Miss Grand International, finalmente compartió detalles sobre las razones que la llevaron a abandonar el certamen. En una emotiva declaración, Gupta reveló que vivió momentos de profunda soledad, abandono y desgaste emocional durante su estancia en Tailandia, donde aseguró que pasó semanas encerrada sin actividades y sintiéndose completamente ignorada por la organización.

“Es muy difícil estar en forma cuando estás atrapada en una casa sin acceso a nada, sin que nadie te escriba, sin eventos. Me dejaron ahí, básicamente olvidada”, expresó Gupta. Según relató, aunque estuvo un mes en el país asiático, solo fue convocada a tres o cuatro eventos y el resto del tiempo no tuvo ninguna actividad oficial. “Todo el mundo me preguntaba por qué no publicaba nada, y yo solo respondía con excusas... pero la verdad es que no tenía nada que mostrar. Estaba deprimida”, confesó.

La exmiss también cuestionó el manejo mediático del certamen y el ambiente de falsedad que se promovía en las apariciones públicas. “Nos encontrábamos en la alfombra roja, sonreíamos para las cámaras como si todo estuviera bien. Pero la realidad era otra: ellos no sabían si yo estaba viva o muerta hasta que me veían ahí. Lo único que les importaba era la foto perfecta”.

Gupta fue aún más contundente al hablar de la falta de comunicación con los organizadores. “Nunca hablé con el equipo. Nunca hablé con Teresa (presidenta del certamen). Todo era apariencia. Me sentí completamente sola, atrapada. No me permitieron regresar a casa, ni tampoco me dieron nada útil que hacer”.

La situación llegó a tal punto que, según relató, su madre tuvo que viajar hasta Tailandia al notar su deterioro emocional. “Fueron las semanas más tristes de mi vida. Mi mamá sabía que algo no estaba bien. Se quedó conmigo y eso me salvó la vida. De verdad, no sé qué hubiera pasado si no lo hacía”.

Rachel también denunció una atmósfera “tóxica y negativa” dentro de la organización del Miss Grand International, lo cual agravó su estado anímico y la llevó finalmente a tomar la dura decisión de retirarse para proteger su salud mental.

Con este testimonio, la joven se une a otras voces que han cuestionado la transparencia y el trato dentro de ciertos concursos internacionales de belleza, dejando en evidencia una vez más que detrás de las coronas y las luces, hay historias que pocas veces se atreven a contarse.

