Sasha Andrea Rojas: la venezolana que participará en el Miss Universe Madrid 2025

Sasha Andrea Rojas, emprendedora venezolana, fue seleccionada como candidata para disputar la banda de Miss Madrid Universe 2025.



Hace más de 4 años, Sasha decidió cambiar su vida a través del fitness para lograr una nueva versión de sí misma. El fitness le dio una mente poderosa y un alma imparable.



“Ser fitness no es solo entrenar o comer sano. Es aprender a levantarte cuando nadie te ve, a ser disciplinada cuando nadie te obliga, a respetar tu cuerpo como el templo que es. El fitness me enseñó a amarme, a respetarme, a darme mi lugar… y a entender que la verdadera belleza nace del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu”, afirma.



Madruga para entrenar, se alimenta de manera consciente, cuida su salud mental y no deja que nada ni nadie apague su energía.



Quiere ser inspiración



Hoy, esa misma mentalidad la impulsa a representar a miles de mujeres que están en su propio proceso de evolución. “No camino sola hacia Miss Universe Madrid 2025. Camino con cada mujer que un día decidió ponerse en primer lugar, que se cansó de los límites impuestos y que eligió transformarse desde el amor propio”.



Sasha quiere ser un faro de inspiración para todas aquellas que están listas para tomar el control de su vida, romper sus miedos y construir la mejor versión de sí mismas.

